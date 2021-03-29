KGF’de sürpriz yönetim değişikliği

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA- Geçen yıl eylül ayında 9 kişilik yönetim kurulundaki 3 TOBB temsilcisinin istifa etmesiyle birlikte, TOBB ağırlığının sıfırlandığı Kredi Garanti Fonu'nda (KGF) yaklaşık 7 aylık aranın ardından yönetim yeniden değişti. Yapılan Genel Kurul’da, KGF’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine TOBB Genel İdare Kurulu Üyesi Erdoğan Özegen getirildi.

Geçen yıl üye sayısı 9’dan 8’e indirilen KGF yönetiminde, üye sayısı şimdi de 10’a çıkarıldı. Eski yönetimden 3 kişi yerini korurken, 7 yeni isim KGF yönetimine girmiş oldu.

Eski yönetimde yer alan Genel Müdür Kasım Akdeniz yanı sıra Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Hakan Ertürk ile KOSGEB Başkan Yardımcısı Recep Ali Erdoğan KGF Yönetim Kurulundaki yerlerini korudular.

Yeniden TOBB damgası

TOBB üyelerinin istifa etmesiyle yönetiminde TOBB temsilcisi kalmayan KGF’de yeniden TOBB dönemi başlamış oldu. KGF Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine, daha önce Niğde Ticaret Borsası Başkanlığı yanı sıra AK Parti Niğde Milletvekilliği görevi de yürüten Erdoğan Özegen getirildi. Özegen hale TOBB GİK Üyeliği yanı sıra GS1 Türkiye Mütevelli Heyeti Kurucusu ve Üyeliği ve TOBB Strateji Yüksek Kurulu Üyeliği, Sinan ve Selimiye Eserleri Koruma Vakfı (SİSEV) Kurucu ve Mütevelli Heyeti Üyeliği ve Akıllı Binalar Tesis Yönetim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine devam ediyor.

Mücahit Fındıklı da yönetimde

Daha önce Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, TOBB Yönetim Kurulu Üyeliği ve Ak Parti Malatya Milletvekilliği ve Genel Başkan Yardımcılığı yapan Mücahit Fındıklı da yeni dönemde KGF Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapacak.

KGF’nin yeni yönetiminde, daha önce AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkan Yardımcılığı yapan Ömer Serdar, Eximbank Genel Müdür Yardımcısı Necdet Karadeniz, Şekerbank KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Tuğbay Kumoğlu da yer alıyor.

3 üye Eylül 2020’de istifa etmişti

Geçen yıl Eylül ayında 9 kişilik KGF Yönetim Kurulu’ndan, Başkan Faik Yavuz, Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Deryal ile Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan ani bir kararla istifa etmişlerdi.

Faik Yavuz’un yerine KGF’nin Yönetim Kurulu Başkanlığına Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Murat Zaman getirilmişti. İstifa eden diğer üyelerin yerine, Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Hakan Ertürk getirilmiş ve KGF’nin 9 kişilik Yönetim Kurulu Üye sayısı 8’e indirilmişti.

KGF yeni yönetimi

Erdoğan Özegen-TOBB GİK Üyesi

Hasan Basri Kurt-KOSGEB Başkanı

Mahmut Mücahit Fındıklı-E.AK Parti Genel Başkan Yardımcısı

Hakan Ertürk-Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı

Recep Ali Erdoğan-KOSGEB Başkan Yardımcısı

Ömer Serdar-E.AK Parti Siyasi ve Hukuk İşler Başkan Yardımcısı

Mücahit Duman-Hazine ve Maliye Bakanlığı

Necdet Karadeniz-Eximbank Genel Müdür Yardımcısı

Şükrü Tuğbay Kumoğlu-Şekerbank KOBİ Genel Müdür Yardımcısı

Kasım Akdeniz-Genel Müdür

KGF eski yönetimi

Murat Zaman-Yönetim Kurulu Başkanı:Hazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü

Cevahir Uzkurt-Başkan Yardımcısı:KOSGEB Başkanı

Kasım Akdeniz-KGF Genel Müdürü

Mikail Hıdır-Hazine ve Maliye Bakanlığı danışman

Hakan Ertürk-Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı

Recep Ali Erdoğan-KOSGEB Başkan Yardımcısı

Temel Tayyar Yeşil-Ziraat Bankası Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı

Erkin Aydın-Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı.

KGF’nin yüzde 28.2’si TOBB’un

1991 yılında kurulan KGF ilk teminatını 1994 yılında verirken, uzun süre etkin faaliyet göstermemişti. 2000’li yılların ikinci yarısından itibaren TOBB’un yönetimde etkinliğiyle birlikte KGF’nin sermaye yapısı da güçlendirildi. 2009’da ise ortaklık yapısı değiştirildi. TOBB, KOSGEB ve özel bankalar eşit ortaklık payına sahip oldular.

Bu tarihten itibaren özellikle finansal sıkıntıların yaşandığı dönemlerde, KGF’nin sermaye yapısı güçlendirilerek sisteme finansman sağlamasının önü açıldı.

2009 yılında radikal bir değişiklik yapılarak, 20 banka KGF’ye ortak edildi. Zamanla çeşitli bankalar da sisteme dahil oldu. TOBB ve KOSGEB’in yüzde 33 olan payları yüzde 28.2’ye indirildi. Kalan hisseler ise 29 banka tarafından yüzde 1.49 oranında eşit paylaşılmış durumda. TESK, TOSYÖV ve MEKSA’nın da KGF’de sembolik payları bulunuyor.

2019 yılı Nisan ayında kayıtlı sermaye tavanı 600 milyon lira olarak belirlenen KGF’de yeni bankaların da ortaklık yapısına dahil olmasıyla, ödenmiş sermaye 513 milyon 134 bin liraya çıkarıldı.

KGF kurulduğu günden bu yana toplam 375 milyar 419 milyon liralık krediye kefalet sağladı. Bunun 41 milyar 630 milyon lirasını bireysel kefaletler, 333 milyar 789 milyon liralık kısmını ise ticari kefaletler oluşturdu.

Toplam kredi hacmi 618 milyar liraya ulaştı

Öte yandan KGF’nin bugüne kadar oluşturduğu kredi hacmi 618 milyar liraya ulaştı. Bugüne kadar 1 milyon 202 bin 278 işletme KGF desteğinden yararlanırken, KGF’nin toplam kefalet hacmi ise 523 milyar 300 milyon liraya ulaştı.

KGF’nin bireysel kredilerdeki payı yüzde 10’un üzerinde bulunuyor.



