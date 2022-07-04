Kiler Holding’den 692,25 milyon TL’lik halka arz

Kiler Holding AŞ’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 30 Haziran - 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında gerçekleşti.

Kiler Holding’den konuya ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 7,10 TL olarak belirlendi ve toplam halka arz büyüklüğü 692 milyon 250 bin TL olarak gerçekleşti.

Halka arzda toplam 45 bin 375 yatırımcıdan, 97 milyon 500 bin adet nominal değerli paylar için toplam arzın 1,2 katına tekabül eden 120 milyon 795 bin 917 TL nominal değerli filtre edilmemiş talep geldi. Halka arz edilen 97 milyon 500 bin TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti.

Dağıtım sırasında tahsisat oranlarında izahnamenin 25.2.3 maddesi kapsamında yapılan değişiklikle Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı tahsisatı yüzde 10'dan yüze 26,1'e çıkarılırken Yurt İçi Bireysel Yatırımcı tahsisatı da yüzde 90'dan yüzde 73,9'a düşürüldü.