Kiler Holding’den yüzde 80 bedelsiz sermaye artırımı başvurusu

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Kiler Holding, yüzde 80 oranında bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurdu. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre şirketin mevcut sermayesinin 1 milyar 625 milyon liradan 2 milyar 925 milyon liraya çıkarılması planlanıyor.

Yönetim kurulu 30 Haziran 2026 tarihli kararıyla 1 milyar 300 milyon liralık sermaye artırımını onayladı. Artırımın tamamı iç kaynaklardan karşılanacak.

SPK başvurusu tamamlandı

Şirket, bedelsiz sermaye artırımı süreci kapsamında gerekli SPK başvurularının 30 Haziran 2026 tarihinde yapıldığını bildirdi. Başvuru kapsamında şirket ana sözleşmesinin sermayeye ilişkin 6’ncı maddesinde değişiklik yapılması da talep edildi.

Artırılan sermayeyi temsil edecek paylar kaydi pay olarak ihraç edilecek. A, B, C ve D grubu pay sahipleri, mevcut payları oranında bedelsiz pay alma hakkına sahip olacak.

İç kaynaklardan 1,3 milyar lira aktarılacak

Sermaye artırımında kullanılacak 1 milyar 300 milyon liralık kaynağın 423 milyon 102 bin 892 lirası iştirak ve gayrimenkul satış kârlarından karşılanacak. Kalan 876 milyon 897 bin 108 liralık bölüm ise geçmiş yıl kârlarından sermayeye eklenecek.

Şirketin D grubu hamiline yazılı payları borsada işlem görürken, diğer pay grupları borsada işlem görmeyen kapalı statüde bulunuyor.

Kiler Holding’in kayıtlı sermaye tavanı 3 milyar 200 milyon lira seviyesinde bulunuyor. Planlanan artırımın tamamlanmasıyla şirket sermayesi 2 milyar 925 milyon liraya yükselecek ve kayıtlı sermaye tavanının altında kalmaya devam edecek.

Piyasa, bedelsiz sermaye artırımı sürecinde SPK’nın vereceği onay kararını ve kurul bültenlerinde yer alacak gelişmeleri takip edecek.