Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!" şeklinde mesaj paylaştı.