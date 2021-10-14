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Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası açıklaması

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından Merkez Bankası ile ilgili yaptığı açıklamada "Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor" ifadelerini kullandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Erdoğan ve Merkez Bankası Başkanı el ele verdi, halkımızı fakirleştiriyorlar. Bu açıkça millete zulümdür. Şunu da söyleyeyim, Merkez Bankası Başkanı’nın bu ihanette sorumluluğu gitgide artıyor. Unutmayacağım bunu!" şeklinde mesaj paylaştı.