Kim: Küresel büyüme risk altında

13 Ekim 2017

Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, IMF-Dünya Bankası Yıllık Toplantıları kapsamında düzenlediği basın brifinginde gazetecilerle bir araya geldi.

Açılış konuşmasında büyümenin çoğu gelişmiş ve gelişen ülkede güçlendiğini anlatan Kim, politika yapıcıların bu nedenle gelecekte meydana gelebilecek potansiyel krizlere karşı yapısal reform ve yatırımlara hız verilmesi gerektiğini vurguladı.

Halihazırda küresel büyümeyi tehdit eden çeşitli riskler bulunduğuna dikkati çeken Kim, "Global ekonomi yıllarca hayal kırıklığı yaratan zayıf büyümenin ardından hızlanmaya başladı, ticaret toparlanıyor. Ancak yatırımlar zayıf kalmaya davam ediyor. Artan korumacılık, politika belirsizlikleri veya muhtemel bir finansal türbülansın kırılgan toparlanmayı raydan çıkarabileceğinden endişe duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kim, iklim değişikliği, doğal afetler, zorunlu göçler, kıtlık ve salgın hastalıklar gibi olumsuzlukların da birçok ülkeyi ve milyonlarca insanı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

'Beşeri Sermaye Projesi'ni anlattı

Jim Yong Kim, Dünya Bankasının insana yönelik yatırımları destekleyecek yeni girişimi "Beşeri Sermaye Projesi"ne ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Proje için ekonomi, sağlık ve eğitim alanlarında birçok uzmanla çalışacaklarını bildiren Kim, "Beşeri Sermaye Projesi ile devlet liderlerine ve maliye bakanlarına kendi insanlarına uzun vadeli yatırımlar yapmalarının ekonomilerini nasıl kalkındıracağını göstermeyi umuyoruz." diye konuştu.

Kim, Beşeri Sermaye Projesi'nin Dünya Bankasının 15 yıl önce başlattığı "İş Yapma Endeksi" gibi ezber bozan bir girişim olacağına inandığını sözlerine ekledi.



Kaynak: AA