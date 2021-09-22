Kim Market, ilk işlem gününde 'tavan' yaptı

Kim Market-Ersan Alışveriş payları KIMMR kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başladı. Şirket payları ilk açılışta yüzde 10 yükselerek 3,85 TL seviyesinden işlem gördü.

Paylar bugünden itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler ve BIST Ticaret endeksleri kapsamına dahil edilecek. Endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 240.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 27 olarak dikkate alınacak.

Borsa, güne artışla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,55 artışla 1.393,25 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksi yüzde 0,55 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,33 ile bilişim, tek kaybettiren yüzde 0,01 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,45 azalışla 1.385,61 puandan tamamlamıştı.