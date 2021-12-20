KİMPUR, 23-24 Aralık'taki talep toplama sürecini erteledi

Halka arz için yaptığı başvuru 16 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR), piyasa koşulları nedeniyle halka arzı rafa kaldırdı.

Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi: "KİMPUR paylarının planlanan halka arz işlemlerine ilişkin olarak 23 – 24 Aralık 2021 olarak belirlenen talep toplama süresinin, söz konusu talep toplama süresinin başlangıcından önce oluşan piyasa koşulları çerçevesinde halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır."

2021, 52 halka arzla kapanıyor

KİMPUR'un erteleme kararında bu yıl bir değişiklik olmazsa halka arz fırtınası şeklinde geçen 2021 yılı 52 arz işlemi ile tamamlanmış olacak. Bu hafta SPK'nın onaylaması durumunda şirketler gelecek hafta talep toplayabilir. Ancak küresel piyasalar tatildeyken böyle bir ihtimal oldukça düşük.

Hisselerinin yüzde 27,91’i halka arz edilecek olan KİMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payların yüzde 15’i kadar daha ek satış yapılacak. KİMPUR hisseleri için talep toplama işlemleri ise 23-24 Aralık tarihlerinde yapılması planlanıyordu.

Halka arz edilecek payların yüzde 75’i ortak satışı yöntemiyle yüzde 25’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek ve pay fiyatı ise 22,50-24,00 TL aralığında belirlendi.