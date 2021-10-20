KİMPUR halka arz için SPK’ya başvurdu

Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuran Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret (KİMPUR), SPK’nın onaylaması durumunda hisselerinin yüzde 30’u halka arz edecek. KİMPUR, halka arzda satışa aracılık etmek üzere lider aracı kurum olarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nı yetkilendirdi.



Otomotiv, ayakkabı, mobilya, yapı ve inşaat gibi farklı sektörler için poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiren kimya sanayi şirketi olan KİMPUR’un SPK’dan onay alması durumunda çıkarılmış sermayesinin 110.000.000 TL’den 118.250.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 8.250.000 TL nominal değerli 8.250.000 adet B Grubu pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 24.750.000 TL nominal değerli 24.750.000 adet B Grubu pay halka arz edilecek. Ayrıca buna ek olarak toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının sahip olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam paylarının yüzde 15’ine karşılık gelen toplamda 4.950.000 TL nominal değerli pay “ek satış” kapsamında halka arz edilecek paylara ilave edilebilecek. KİMPUR’un başvurusunun SPK tarafından onaylanması durumunda halka arz edilecek payların yüzde 75’i ortak satışı yöntemiyle yüzde 25’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek.



KİMPUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, kurumsal ve finansal yapılarını daha da güçlendirerek global marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere halka açılmak istediklerini belirterek “Hedef sektörümüz olan büyük otomotiv üreticileri ve Batı Avrupa gibi pazarlarda marka bilinilirliğini artıracak şekilde halka açık bir şirket olmak hem Türkiye hem de uluslararası pazarlarda hızlı yol almamızı sağlayacaktır” dedi.



KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirdiklerini söyleyerek KİMPUR’un olarak son 5 yılda da yaklaşık 5.5 milyon Euro’luk yatırım yaptığını kaydetti.



Taslak izahnamede yer alan bilgilere göre sermaye artışı yöntemi ile elde edeceği kaynağın yüzde 50'sini şirketin kapasite artırma ihtiyacını karşılamak, yeni ürün gruplarını üretmek üzere yapılacak yatırımlarda kullanmayı planlıyor. Bu kaynak çerçevesinde Düzce tesisinin yatırımı başta olmak üzere yatırım finansmanında kullanılacak. Kalan yüzde 50 kaynak ise büyümeye bağlı olarak artan işletme sermayesinin karşılanması ve banka kredi borçlarının bir kısmının kapatılmasında kullanılacak.