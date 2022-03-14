Kimpur, nisanda halka arza hazır

Handan Sema CEYLAN

Yılsonunda yaşanan kur dalgalanması sırasında halka arzını erteleyen Kimpur, geçen yılın verilerini de eklediği izahnamesini teslim etti. Nisan ayında halka arz olmayı bekleyen şirketin CEO’su Cavidan Karaca, “Erteleme bizim için dezavantaj olmaz. 31 Aralık 2021’deki verilerimizi de ekledik. Bu dönemde kapasitemiz yüzde 20, ciromuz yüzde 131 arttı. Dağıtılabilir kârın yüzde 50’sini dağıtma taahhüdümüz var” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin ilk yüzde 100 yerli poliüretan sistem üreticisi kimyacı Kimpur, ayakkabı tabanı, kauçuk, beyaz eşya sektörüne rigid sert köpük sistemleri, otomotiv sektörü ve halı-oyun sahası zeminlerine ürünler üretiyor.

DÜNYA’ya konuşan Kimteks Poliüretan San. ve Tic. AŞ (Kimpur) CEO’su Cavidan Karaca, “Aralık son haftasındaki döviz hareketleri nedeni ile şirket için planlanan faydanın gerçekleşmeyeceğini ön görerek halk arzı erteleme kararı aldık. 31 Aralık tarihi itibariyle hedefl erimizin üzerinde veriler elde edeceğimizi ve büyümemizi göstereceğimizi arzuluyorduk ancak bu ertelemeyle birlikte tüm bunları gösterme fırsatı elde ediyoruz. Şu an konsolide verilerini içeren revize 31 Aralık verileriyle izahname içeriğini verdik ve beklentimiz ise halka arzın nisanda gerçekleşmesi” şeklinde konuştu.

2021 yılını 88 bin ton kapasite ile hedefl erinin üzerinde kapattıklarını, bu sayede yüzde 20 fiziksel büyüme sağladıklarını kaydeden Karaca, “Cirosal olarak ise yüzde 131 büyüdük” diyerek, şunları kaydetti: “Hem yüzde 20 fiziksel büyüme, hem kur artışı hem de hammadde fiyatlarının artışından kaynaklı toplamda yüzde 131 cirosal büyüme gerçekleştirdik. 2 milyon 170 bin lira gibi bir satış cirosuna ulaştık. Bu sayı bir önceki yıl 940 bin liraydı. 120 bin tonluk bir kapasitemiz vardı. Verimlilik çalışmamızın ardından aldığımız raporda 129 bin ton kapasiteye eriştiğimizi görüyoruz. Çok kapasite kullandığımız için de yatırım kararları aldık.”

‘Kârın yüzde 50’sini dağıtma taahhüdümüz var’

Halka arzlarının ertelenmesinin kendileri için bir dezavantaj yaratıp yaratmayacağı sorusu üzerine Karaca, “Dezavantaj yaratmayacak. Yalnızca üç ay bir revizyon var. Bu dönemde çok daha iyi iş sonuçlarına ulaşabildiğimizi gösterdik ve çok daha iyi bir konsolide bilanço sunduk. Ayrıca ciddi bir kar büyümemiz var öyle ki bir önceki sene karlılığımız 80 milyon TL iken bağımsız denetim raporuna göre 316 milyon TL’ye çıkardık. Neredeyse yüzde 300 kâr artışı gerçekleştirdik. Dağıtılabilir kârın yüzde 50’sini dağıtma taahhüdümüz var. Bu anlamda 2022’nin en büyük halka arzlarından biri olacağımızı düşünüyoruz. Her sene bu temettünün garantisini veriyoruz. Çok iyi bir 2021 geçirdiğimiz için, tercih edilmemizdeki önemli unsurlardan biri olacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Halka arz planlarında bir değişiklik olmadığını da söyleyen Karaca, “Halka arzın toplam yüzde 30’luk payının bir kısmını ortak satış, yüzde 25’lik kısmını ise sermaye artışı şeklinde kullanmayı düşünüyoruz. Buradan gelecek kaynağın yüzde 50’sini Düzce yatırımı finansmanında, geri kalan yüzde 50’lik kısmında ise işletme sermayesi ve küçülmeye gitmek üzere mevcut kredi harcaması olarak kullanmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.

Düzce’de üretim 2023’te başlayacak

Yatırımları ile ilgili de bilgi veren Karaca, “Düzce yatırımında araziyi daha önceden almıştık. Henüz son aşamaya gelemedik ancak proje aşamaları tamamlandı. Hatta sürdürülebilirlik için bir güneş enerjisi yatırımı ekledi. Düzce için ortalama 13-13.5 milyon dolar yatırım planlıyorduk ancak bütçeyi 15 milyon dolara taşıdık” dedi.

Karaca, “Mart ayı içerisinde projelendirmeyi ve inşaatı yapacak firmayla birlikte anlaşmanın son halini vermeyi planlıyoruz. Mimarımızı seçtik, mart sonunda başlamak istiyoruz. Amacımız eylülde inşaatın, aralıkta tüm makine parkının Faz 1 aşamasının tamamlanarak, 2023’te üretime başlamak. Düzce OSB’deki kuracağımız tesis teşvikte 3. Bölge’de. Halka arz gelirlerimizin yüzde 50’si ile orayı kolaylıkla finanse edebileceğiz. 2,5 yıl gibi bir sürede 3 faz halinde Düzce’deki yatırımı tamamlamayı ön görüyoruz” diye konuştu.

“50 bin ton ek poliüretan tesisi yapıyoruz. Onun yanında bir geri dönüşüm ürünü, pet ürün sentezlemesi kaynaklı ayakkabıya yönelik 5 bin tonluk bir polyol tesisi yatırım kararımız var. Yeni girdiğimiz iş grubu olan eva üretimini büyütmek üzerine 10 bin tonluk bir eva yatırımı dahil olmak üzere toplam 65 bin tonluk bir yatırım planlıyoruz” diyen Karaca, “Halka arza es vermemize rağmen oradaki projelendirmeye devam ettik ancak halka arzla beraber nihayete erecek” açıklamasında bulundu.

Düzce'de enerjinin yüzde 55'i Gebze'de yüzde 20'si güneşten olacak

İlk sürdürülebilirlik raporlarını geçen yıl yayımlayan Kimpur’un geçen hafta da 2021 Sürdürülebilirlik Raporu açıkladığını belirten Cavidan Karaca, şunları söyledi: “Geçen yıl İş Dünyası Plastik Girişimi’ne üye olduk. Bununla ilgili taahhütlerimiz var. SA 8000, Çevre Üretim Sistemi ISO 14000, GRI standartları ile uyumlu sürdürülebilirlik hassasiyetimiz ve yeşil ürün gamı oluşturma niyetimizle sektörde öncü bir görev üstlendiğimizi düşünüyoruz. Global rakiplerimizin de paralelinde güzel işler yapıyoruz. Düzce’deki fabrikamızın çatısında güneş enerjisi santrali (GES) kuruyoruz. Böylece Düzce’de kuracağımız tesisin enerji ihtiyacının ilk iki sene için yaklaşık yüzde 55’ini karşılanması planlanıyor. Aynı zamanda Gebze’de de bir güneş enerji paneli kurmak üzere Schmid Pekintaş’la anlaştık, projelendirdik ve yatırımını da yaptık, şu an alt yapı çalışmaları başlatıldı. Orada da enerjimizin yaklaşık yüzde 20’sini kendimiz üreteceğiz.”

Letonya'nın da devreye girmesiyle devlerle yarışacak

Letonya yatırımı ile ilgili de Cavidan Karaca, şunları söyledi: “Letonya’daki üretimimizin yüzde 75’i kendi iştirakimiz, yüzde 25’i ise ortak. Bütün anlaşmalar ve ön ödemeler yapıldı. Tek beklediğimiz ticari tescilin alınmasıydı. Letonya’nın bürokrasisi nedeniyle gecikmelerimiz olmuştu ancak sürecin en kısa sürede tamamlanacağı bilgisini aldık. Güney ve Doğu Avrupa pazarları ağırlıklı çalışacağız. Letonya'da 25 bin tonluk kapasitemiz var. Yani poliüretanda bu iki yatırım ile bilrikte toplamda 200 bin ton kapasitemizle global oyuncularla rekabet edebilecek ve dünyada hatırı sayılır en büyük kapasitelerden biri olma yolundayız.

Bu yıl sonunda ihracatı yüzde 30'un üstüne çıkarma hedefi

İhracatları ile ilgili de bilgi veren Karaca, “Geçen sene ihracat oranımız yüzde 28’lerdeydi. Bu sene kabaca yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere toplam 100 bin tonluk bir satış hedefimiz var. Bu 100 bin tonun içerisinde 30-31 milyon Euro’nun ihracat ve ihraç kaynaklı satışlardan gelmesini bekliyoruz. Yani ihracatımızı bu yıl yüzde 30’un üzerine çıkarmayı hedefl iyoruz. Bu da bizi işletme sermayesi anlamında daha güvenli, vadesi kısa ve döviz dengesi anlamında rahatlatacak” şeklinde konuştu.

Yönetim kademesinin yüzde 43'ü kadınlardan oluşuyor

Bankalar gibi şirketlere de kredi derecelendirme zorunluluğu getirildiğini anımsatan Cavidan Karaca, “Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme AŞ, şirketimizin değerlendirme notunu açıkladı. JCR’nin raporuna göre şirketimiz, ‘yüksek düzeyde yatırım yapılabilir’ kategorisinde yer aldı ve uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notu ‘AA-’ şeklinde belirtildi. Hemen bir şey daha eklemek istiyorum. Bu ay 8 Mart için birçok etkinlik düzenlendi. Biz de şirket olarak kadınlar için güzel bir iş yeriyiz. Beyaz yakadaki kadın oranımız yüzde 41. Yönetim kademesinde ise bu oran yüzde 43” açıklamalarında bulundu.