KİMPUR’un halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin (KİMPUR) halka arz için yaptığı başvurunun 14 Nisan'da Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandığı açıklandı.

Hisselerinin yüzde 27,15’i halka arz edilecek olan KİMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payların yüzde 15’i kadar daha ek satış yapılabilecek.

Yapılan açıklamada, "KİMPUR hisseleri için talep toplama işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılacak. Pay fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi. Kimpur, rekabet avantajı sağlayan teknolojileri, inovasyonları ve stratejileriyle son 3 yıldır üretim kapasitesini yüzde 98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardı, satış miktarı (ton) yüzde 100 büyüdü, ihracat oranı ise 2021 yılında yüzde 27’lere ulaştı." denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2020 yılı için yayımlanan ISO 500 verilerine göre 314. sırada yer alan (2019 yılı için: 350) kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR), halka arz amacıyla izahname onayı için 25.02.2022 itibarıyla yaptığı başvuru 14 Nisan 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. SPK tarafından onaylanan izahname, Kimpur’un internet sitesi olan www.kimpur.com adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda erişime açık olacak. KİMPUR hisseleri için talep toplama tarihleri 20-21-22 Nisan olarak, Pay fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi.

Otomotiv, ayakkabı, mobilya, ısıtma-soğutma, yapı ve inşaat gibi farklı sektörler için poliüretan sistemlerinin üretimini gerçekleştiren bir kimya sanayi şirketi olan 39 yıllık deneyime sahip KİMPUR’un çıkarılmış sermayesinin 110.000.000 TL’den 121.550.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 11.550.000 TL nominal değerli paylar ve mevcut ortakların sahip olduğu 21.450.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 33.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilecek. Ayrıca buna ek olarak toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının sahip olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam paylarının yüzde 15’ine karşılık gelen toplamda 4.950.000 TL nominal değerli pay “ek satış” kapsamında halka arz edilecek paylara ilave edilebilecek. KİMPUR’un halka arz edilecek payların yüzde 65’i ortak satışı yöntemiyle yüzde 35’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek. Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (“TSKB”) liderliğinde ve TSKB iştiraki Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde toplam 19 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum talep toplama yoluyla yapılacak satışa aracılık edecek. Oransal satış yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda tahsisat oranları yurtiçi bireysel yatırımcılar için yüzde 60, yurtiçi kurumsal yatırımcılar için yüzde 40 olarak belirlendi. Yapılacak ortak satışından sağlanacak brüt kaynağın yüzde 30’u paylar işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri için kullanılabilecek. KİMPUR vermiş olduğu taahhüt çerçevesinde her yıl dağıtılabilir kârın yüzde 50’sini yatırımcılarına dağıtmayı hedeflemektedir."

"Hedefimiz global pazarlarda da marka bilinirliğimizi artırmak ve hızlı büyümektir"

KİMPUR A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, konuyla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptı: “Toplam 1000’den fazla müşterimize, 600 ayrı sistem ürün kodu ile hizmet veriyor, üretimimizin yaklaşık yüzde 30’unu 45’ten fazla ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari dengesine pozitif katkıda bulunuyor, 2020 yılı için yayımlanan ISO 500 verilerine göre 314. sırada yer alan ve sektöründe önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olarak güçlü biçimde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek global marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere şimdi de halka açılıyoruz. Hedefimiz global pazarlarda da marka bilinirliğimizi artırmak ve hızlı büyümektir, halka açık ve sermaye yapısı güçlü bir şirket olarak bunu başaracağımıza inancımız tamdır. Sağlıklı ve sağlam bir bilançosu olan, sürdürülebilir büyüme performansına ve 39 yıllık deneyime sahip, yüzde 100 yerli sermayeli güçlü bir kimya sanayi şirketi olarak geldiğimiz bu aşamadan gurur duyuyoruz.”

“Son 3 yıldır satışlarımızı yüzde 100 artırdık”

KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise SPK’nın halka arz başvurusunu onaylaması ile ilgili olarak şunları söyledi: “KİMPUR, Türkiye’nin yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile sektöründe ülkemizin ve dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alıyor. Güvenilir bir iş ortağı olarak, yıllık 129.000 ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde, operasyonel mükemmelliğe ve ‘Akıllı İş Modeli’ne dayalı rekabet gücünü yükselterek, hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı olmaları için destek veriyoruz. En önemli rekabet avantajlarından biri olan KİMPUR ARGE, Sanayi Bakanlığı tarafından ARGE merkezi olarak tescillenmiştir. Bu sayede şirket özellikle son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etmiştir. Bugünkü edinme maliyetlerine göre yaklaşık 25 milyon Avro’luk yatırımı bulunan KİMPUR, son 5 yılda da yaklaşık 5,5 milyon Avro’luk yatırım gerçekleştirdi. Rekabet avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 3 yılda üretim kapasitemizi yüzde 98 artırarak 65 bin tondan 129 bin tona çıkardık. Aynı dönemde satış miktarımız (ton) yüzde 100 büyüdü ve ihracatımız 2021 yılında 27yüzde ’ye ulaştı. Daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmak, uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve yeni yatırımlarımızı finanse etmek amacıyla halka arz için SPK’ya yapmış olduğumuz başvuru onaylandı. Kurumsal ve bireysel yatırımcıları başarılarımıza ortak etmeyi ve birlikte büyümeyi istiyoruz. Şirketimizin uzun süredir her yıl temettü dağıtma yönünde bir kültürü var, bu kültürü halka arz ile birlikte Borsa’ya taşıyoruz ve yatırımcıların da karlılığımızdan doğrudan fayda sağlaması amacıyla her yıl dağıtılabilir karın yüzde 50’sini yatırımcılarımıza dağıtmayı hedefliyoruz.”

Kimpur’un yeni yatırımlarından da bahseden Karaca, “Düzce’de yeni bir üretim tesisi kurmak için projelendirmemizi tamamladık, yatırıma başladık. Toplam yatırım maliyeti 15 milyon doları aşacak olan Düzce yatırımının, bina inşaatı ve GES santrali için anlaşılan Pekintaş A.Ş. grubu ile KDV dahil yaklaşık 9 milyon dolarlık bir anlaşma gerçekleştirdik. Yıllık kapasitesi toplam 65 bin ton olacak Düzce Gümüşova OSB’deki yatırımın; 50 bin tonluk mevcut ürün grubu olan poliüretan sistemleri, 5 bin tonluk yeşil ürün gamı kapsamında PET artıklarından sentezlenerek üretilen geri dönüşüm tesisi ve 10 bin tonluk ek ‘eva granül hammadde’ kapasitesine 2022-2024 döneminde ulaşmasını hedefliyoruz. Letonya’da ise 25 bin ton kapasiteli yatırımımızla Avrupa’daki varlığımızı güçlendirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Protokol kapsamında ‘Adamantan SA’ firması ile iş birliğine gittik ve Letonya’da kurulan SIA Kimpur Europe isimli yeni şirketle ortaklık gerçekleştirdik. yüzde 75 Kimpur ortaklığı ile oluşan ve tescil işlemleri tamamlanan SIA Kimpur Europe, faaliyetlerine Kimpur bağlı ortaklığı olarak devam etmektedir.” ifadelerini kullandı.