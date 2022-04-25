Kimpur'un halka arz büyüklüğü 957 milyon TL oldu

Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Kimpur) halka arz sonuçları açıklandı.

TSKB aracılığıyla gerçekleştirilen halka arza ilişkin yapılan açıklamaya göre, toplam 38 bin 129 yatırımcıdan halka arz edilen 33 milyon TL nominal değerli payların 1,64 katına denk gelen nominal değerli pay talebi geldi.

29 TL fiyatla arz edilen 33 milyon TL nominal değerli payların tamamının satılmasıyla toplam halka arz büyüklüğü 957 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arz için yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,41 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2 katı talep geldiği belirtildi.