KİMPUR’un halka arzı onaylandı

Kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan’ın (KİMPUR), halka arz amacıyla izahname onayı için 19 Ekim 2021 itibarıyla yaptığı başvuru 16 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı. KİMPUR hisseleri için talep toplama tarihleri 23-24 Aralık, pay fiyatı ise 22,50-24,00 TL aralığında belirlendi.

Konuya ilişkin KİMPUR’dan yapılan açıklamaya göre, şirketin çıkarılmış sermayesinin 110 milyon TL’den 118 milyon 250 TL’ye yükseltilmesi nedeniyle artırılacak 8 milyon 250 bin TL nominal değerli paylar ve mevcut ortakların sahip olduğu 24 milyon 750 bin TL nominal değerli paylar olmak üzere toplam 33 milyon TL nominal değerli paylar halka arz edilecek.

Payların yüzde 75’i ortak satışı yöntemiyle yapılacak

Ayrıca buna ek olarak toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde KİMPUR’un mevcut ortaklarının sahip olduğu ve şirketin halka arz edilecek toplam paylarının yüzde 15’ine karşılık gelen toplamda 4 milyon 950 TL nominal değerli pay ‘ek satış’ kapsamında halka arz edilecek paylara ilave edilebilecek. KİMPUR’un halka arz edilecek payların yüzde 75’i ortak satışı yöntemiyle, yüzde 25’i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası (TSKB) liderliğinde ve TSKB iştiraki Yatırım Finansman Menkul Değerler eş liderliğinde 18 aracı kurumdan oluşan bir konsorsiyum talep toplama yoluyla yapılacak satışa aracılık edecek. Oransal satış yöntemi ile gerçekleştirilecek halka arzda tahsisat oranları bireysel yatırımcılar için yüzde 60, kurumsal yatırımcılar için yüzde 40 olarak belirlendi. Yapılacak ortak satışından sağlanacak kaynağın yüzde 30’u paylar işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 30 gün boyunca fiyat istikrarı işlemleri için kullanılabilecek. KİMPUR vermiş olduğu taahhüt çerçevesinde her yıl dağıtılabilir karın yüzde 50’sini yatırımcılarına dağıtacak.

“Hedefimiz global pazarlarda da marka bilinirliğimizi artırmak”

Açıklamada görüşlerine yer verilen KİMPUR Yönetim Kurulu Başkanı Leon Mizrahi, “Toplam binden fazla müşterimize, 600 ayrı sistem ürün kodu ile hizmet veriyoruz. Üretimimizin yüzde 30’unu 45’ten fazla ülkeye ihraç ederek ülkemizin cari dengesine pozitif katkıda bulunuyoruz. ISO 500’de 314. sırada yer alan ve sektöründe önde gelen kimya sanayi şirketlerinden biri olarak güçlü biçimde yolumuza devam ediyoruz. Kurumsal ve finansal yapımızı daha da güçlendirerek global marka olma yolunda yatırımlarımızı daha da büyütmek üzere şimdi de halka açılıyoruz. Hedefimiz global pazarlarda da marka bilinirliğimizi arttırmak ve hızlı büyümektir, halka açık ve sermaye yapısı güçlü bir şirket olarak bunu başaracağımıza inancımız tamdır.” ifadelerini kullandı.

“Son beş yılda satışlarımızı yüzde 156, ihracatımızı yüzde 470 artırdık”

KİMPUR CEO’su Cavidan Karaca ise şunları söyledi: “KİMPUR, Türkiye’nin yüzde 100 yerli poliüretan sistem üreticilerinden biri olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile sektöründe ülkemizin ve dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alıyor. Yıllık 120 bin ton kapasite ve ileri teknolojiye sahip üretim tesisimizde hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren müşterilerimize daha başarılı olmaları için destek veriyoruz. En önemli rekabet avantajlarımızdan biri olan KİMPUR Ar-Ge, Sanayi Bakanlığı tarafından Ar-Ge merkezi olarak tescillenmiş durumda. Bu sayede şirketimiz özellikle son 5 yılda büyümedeki ivmeyi artırmaya ve büyük ölçekli atılımlar gerçekleştirmeye devam etti. Bugünkü edinme maliyetlerine göre yaklaşık 25 milyon euroluk yatırımı bulunan KİMPUR olarak son 5 yılda da yaklaşık 5,5 milyon euroluk yatırım gerçekleştirdik. Rekabet avantajı sağlayan teknolojilerimiz, inovasyonlarımız ve stratejilerimizle son 5 yılda üretim kapasitesini yüzde 84,6 artırarak 65 bin tondan 120 bin tona çıkardık. 2016-2020 arasında da istihdamımız yüzde 132, satışlarımız yüzde 156 büyüdü. Aynı dönemde ihracatımızı 64,8 milyon TL’den 305 milyon TL’ye çıkararak yüzde 470 artırdık. 2020 yılında da 2019 yılına göre reel fiziksel büyüme olan satış ve üretim miktarını yaklaşık yüzde 16, 2021 yılının ilk 6 ayında da yüzde 46 oranında artırmayı başardık.”

Düzce’de ikinci bir üretim tesis yatırımı planlıyor

Büyüme hedefleri doğrultusunda, hem poliüretan sistemlerinde ek 50 bin ton kapasite elde etmek ve hem de ‘eva granül’ hammadde üretim kapasitesini artırmak amaçlı, Düzce’de ikinci bir üretim tesis yatırımının 2021-2023 döneminde gerçekleşmesini planladıklarını anlatan Karaca, “Bu tesiste aynı zamanda ‘pet geridönüşüm’ tesisi de devreye alınacak. KİMPUR’un ‘sürdürülebilirlik’ hedefleri doğrultusunda ‘yeşil ürün gamı’ tamamlanacağız. Global büyüme paralelinde de, Letonya’da yaklaşık 25 bin ton kapasiteli, yüzde 75’i KİMPUR iştiraki olan tesisimizi devreye alacağız. Daha güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmak, uluslararası pazarlarda rekabet gücümüzü artırmak ve yeni yatırımlarımızı finanse etmek amacıyla halka arz için SPK’ya yapmış olduğumuz başvuru onaylandı. Kurumsal ve bireysel yatırımcıları başarılarımıza ortak etmeyi ve birlikte büyümeyi istiyoruz.” diye konuştu.