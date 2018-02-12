Kipa fiyat hareketleri için inceleme istedi
Kipa pay fiyatındaki olağanüstü fiyat/miktar hareketlerinin incelenmesi talebiyle SPK'ya başvuruda bulundu.
Kipa pay fiyatında son günlerde meydana gelen olağanüstü fiyat ve miktar hareketlerinin incelenmesi talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu.
Şirket açıklamayı KAP'a yaptı.
Gün içinde keskin hareket eden hisselerden Kipa, şubat başından cuma kapanışa kadar yüzde 30 yükseldi. Söz konusu dönemde yükseliş zaman zaman yüzde 50'ye yaklaştı.
Kipa paylarının sadece yüzde 3.8'i borsada işlem görüyor, geri kalanı ise Migros'un elinde.
Hisseler bugün ilk işlemlerde de yüzde 1 artıda 4.01 lirada bulunuyor.
Kaynak: Reuters