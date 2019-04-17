Kısa vadeli borç 177 milyar dolar

17 Nisan 2019

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, Şubat sonu itibarıyla 2018 sonuna göre yüzde 1.6 artışla 118.2 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre, bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0.9 artarak 57.4 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 2.6 artarak 54.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Öte yandan Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 177.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 21.1 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19.5, Merkez Bankası'nın yüzde 3.4, özel sektörün ise yüzde 77.1 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Kaynak: Reuters