Kısa vadeli borç yüzde 8,8 arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, geçtiğimiz eylül sonu itibarıyla 2019 yıl sonuna göre yüzde 8,8 oranında artışla 134,milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 1,9 oranında artarak 57,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,8 oranında azalarak 55,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2019 yıl sonuna göre yüzde 21,4 oranında artarak 9,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 1,7 oranında artarak 21,4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 15,6 oranında azalışla 11,5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 8,7 oranında artışla 14,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2019 yıl sonuna göre yüzde 0,1 oranında artarak 50,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir.



Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2019 yıl sonuna göre yüzde 4,7 oranında artarak 26,2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 3,3 oranında azalarak 86,8 milyar dolar olmuştur.



Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 27,0 oranında artarak 57,5 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 2,0 oranında azalarak 75,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonunda 67 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2020 Eylül sonu itibarıyla 502 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 103 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.



2020 Eylül sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 43,2’si dolar, yüzde 29,0’ı Euro, yüzde 12,3’ü TL ve yüzde 15,5’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

2020 Eylül sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 182,5 milyar

dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 15,1 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır.



Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 22,6, Merkez Bankası’nın yüzde 11,5, özel sektörün ise yüzde 65,9 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.