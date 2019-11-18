Kısa vadeli dış borç stoku 121,3 milyar dolar

18 Kasım 2019

Kısa vadeli dış borç stoku, eylül sonu itibarıyla, 2018 yıl sonuna göre yüzde 6 oranında artışla 121,3 milyar dolar oldu. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 0,4 oranında azalarak 56,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 12,8 oranında artarak 58,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2018 yıl sonuna göre yüzde 14,2 oranında azalarak 9,5 milyar dolar oldu.

Devam edecek...