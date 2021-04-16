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Kısa vadeli dış borç stoku 2020 sonuna göre yüzde 2 arttı

Türkiye’nin kısa vadeli dış borç stoku 141,2 milyar dolara yükseldi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna  göre yüzde 2 artışla 141,2 milyar dolara yükseldi. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç  stoku yüzde 6,1 artarak 61,5 milyar dolar olurken, diğer  sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,7 azalarak 56,9  milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bankaların yurt  dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre yüzde 0,8 artarak 8,9 milyar dolar seviyesinde  gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat  hesabı yüzde 0,5 azalarak 20 milyar dolar, yurt dışı  yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 10,2 artışla 14,6 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin lira cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 14,1 artışla 17,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl  sonuna göre yüzde 4,1 azalarak 51,1 milyar dolara geriledi.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan  kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre yüzde 10,1 artarak 28,2 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış  borcu ise yüzde 1,4 azalarak 90,1 milyar dolara oldu.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı  altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 8,4 artarak 66 milyar dolar, parasal olmayan  kuruluşlara olan borçlar yüzde 3,1 azalarak 74,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2020 yıl sonunda 464 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Şubat sonu itibarıyla 454 milyon dolar olurken, aynı dönemde resmi  alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 119 milyon dolar oldu.

2021 Şubat sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz  kompozisyonu yüzde 43,5’i dolar, yüzde 27,1’i Euro, yüzde 14,5’i TL ve yüzde 14,9’u diğer döviz cinslerinden oluştu.

2021 Şubat sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın  vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak  hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 192,0 milyar
ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 19,9 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün  yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu  sektörünün yüzde 23,0, Merkez Bankası’nın yüzde 11,9, özel sektörün ise yüzde 65,1  paya sahip olduğu görüldü.