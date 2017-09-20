Kısa vadeli dış borç yüzde 11 arttı

20 Eylül 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından bu yılın temmuz dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, temmuz sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku, 2016 sonuna göre yüzde 11,1 artarak 108,9 milyar dolara çıktı. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,2 artarak 59,8 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku da yüzde 20,8 artarak 49 milyar dolara yükseldi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2016 sonuna göre yüzde 2 azalarak 14,4 milyar dolara geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 10,4 artarak 14,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 3,6 artarak 17,9 milyar dolar oldu. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yılın sonuna göre yüzde 6,1 artarak 12,9 milyar dolar seviyesine çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2016 sonuna göre yüzde 18,6 artarak 38,9 milyar dolara ulaştı.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu 91,8 milyar dolar

Borçlu bazında incelendiğinde, büyük çoğunluğu kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2016 sonuna göre yüzde 4 artarak 16,9 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 12,5 artarak 91,8 milyar dolara yükseldi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5,9 artarak 50,1 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 15,3 artarak 58 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2016 sonunda 171 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları yüzde 7,6 azalarak 2017 Temmuz sonu itibarıyla 158 milyon dolar oldu. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 621 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 52,2'si dolar, yüzde 29,5'i euro yüzde 15,4'ü, TL ve yüzde 2,9'u diğer döviz cinslerinden oluştu. Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 170,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Söz konusu stokun 21,6 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 14,7, Merkez Bankası'nın yüzde 0,5, özel sektörün ise yüzde 84,8 paya sahip olduğu gözlendi.

Kaynak: AA