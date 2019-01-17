Kısa vadeli dış borç yüzde 1.8 azaldı

17 Ocak 2019

Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku, 2018 Kasım sonu itibarıyla 2017 sonuna göre yüzde 1.8 azalışla 116.5 milyar dolar oldu.

TCMB verilerine göre, bu dönemde bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 13.5 azalarak 58.1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3.2 artarak 52.4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2017 yıl sonuna göre yüzde 33.9 azalarak 11.6 milyar dolar oldu. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 6.1 azalarak 18.4 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 21 azalışla 13.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 12.4 artarak 14.8 milyar dolar oldu.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2017 yıl sonuna göre yüzde 4.9 artarak 23.2 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 8.9 azalarak 87.4 milyar dolar oldu.

Öte yandan Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 174.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17.5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye'de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18.4, Merkez Bankası'nın yüzde 3.4, özel sektörün ise yüzde 78.2 oranında paya sahip olduğu gözlendi.

Kaynak: Reuters