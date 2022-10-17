Kısa vadeli dış borç zirvede

Kısa vadeli dış borç stoku, ağustos sonu itibariyle 2021 yıl sonuna göre yüzde 13,6 artışla 138,1 milyar dolara yükseldi. Orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku ise 185,9 milyar dolarla zirvede.

TCMB verilerine göre; bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 8,2 oranında artarak 55,6 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 15,4 oranında artarak 50,9 milyar dolara çıktı.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2021 yıl sonuna göre yüzde 4,8 oranında azalarak 10,5 milyar dolar seviyesine geriledi. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 9,2 oranında artarak 16,7 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 14,4 oranında artışla 17,9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 11,7 oranında artışla 10,5 milyar dolara yükseldi. Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2021 yıl sonuna göre yüzde 17,5 oranında artarak 45,7 milyar dolar oldu.

2022 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 185,9 milyar dolara ulaştı. Söz konusu stokun 16 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşuyor. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 19,9, Merkez Bankası’nın yüzde 17, özel sektörün ise yüzde 63,1 oranında paya sahip olduğu görüldü.