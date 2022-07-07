KİT'lere döviz satışında belirgin düşüş

Yıl içinde aylık ortalama 3,5 milyar dolarlık satış gerçekleştiren Merkez Bankası, haziranda KİT'lere sadece 105 milyon dolar verdi.

Merkez Bankası'nın KİT’lere döviz satışının büyük kısmı doğalgaz ithalatı nedeniyle BOTAŞ’a yapılıyor. Haziran verisi, TCMB rezervlerinden karşılanan doğalgaz ithalat faturasının Haziran ayında önceki aylara göre ciddi miktarda azaldığını gösteriyor.

TCMB verilerine göre büyük bölümünün BOTAŞ ithalat maliyetinin oluşturduğu KİT'lere döviz satışı Ocak Mayıs'taki 17.9 milyar dolardan Ocak Haziran'da 18 milyar dolara çıktı.