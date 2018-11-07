Kitlesel fonlama ile ilgili tebliğ bekleniyor

07 Kasım 2018

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Erhan Topaç, kitlesel fonlama ile ilgili tebliğ taslağının bu ay içinde görüşe açılmasını beklediklerini söyledi.

Topaç, AA Finans Masası'nda yaptığı değerlendirmede, kitlesel fonlama ile ilgili olarak "Yeni yatırımların, projelerin desteklenmesi için çok güzel bir olanak. Tebliğ taslağı bekleniyor. Bu ay herhalde görüşe açarlar, sonra da herhalde kitlesel fonlama başlar. Bununla ilgili tebliğ taslağını bu ay içinde bekliyoruz." dedi.

Devam edecek...

Kaynak: Reuters