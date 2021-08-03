Kızılbük GYO, talep topluyor

Gayrimenkul sektörünün önemli markalarından Sinpaş, turizm ve devre mülk alanında faaliyet göstermek üzere kurduğu Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'yi (Kızılbük GYO) halka arz ediyor.

Lider ve eş lider aracı kurumlar dahil 32 aracı kurumun yer aldığı bir konsorsiyum ile gerçekleştirilecek halka arzda ek satış hariç şirketin halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 25 olması bekleniyor.

"Turizm sektörüne yenilikler katacağız"

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, “Sinpaş, 47 yıllık tecrübesiyle gayrimenkul sektöründe itibarın ve güvenilirliğin simgesidir. Bu deneyimi Kızılbük GYO ile turizm sektörüne yenilikler katarak büyüteceğimiz, ülkemiz turizm sektörünün gelişmesine ve çeşitlendirilmesine katkı sunacağımız yeni bir döneme giriyoruz. Turizm, otelcilik ve devre mülk alanında uzmanlaşmış şirketimizi halka arz ediyoruz, çok heyecanlıyız. Kızılbük GYO halka arzının, Türkiye’de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olmasını bekliyoruz” dedi.

Gayrimenkuldeki uzmanlığımızı turizme taşıyoruz

Tamamı Sinpaş’ın bağlı ortaklığı olan Kızılbük GYO’nun ortak satışı yöntemiyle yapılacak halka arzından elde edilecek gelirin öncelikle Sinpaş’ın sermaye yapısını güçlendirmek amacıyla kullanılacağı belirten Çelik; “Kızılbük GYO, Yatırımcılarına sadece bir hisse değil aynı zamanda pandemi sonrası önemi daha da iyi anlaşılan İyi Yaşam konseptli, ömür boyu tatil imkanı sağlamaktadır. Kızılbük GYO’ nun ilk projesi, Marmaris’teki Kızılbük Thermal Wellness Resort. Burası, içerisinde yer alan devre mülk üniteleri, alışveriş ve yaşam alanları, 5 yıldızlı otel, termal SPA, ticari alanlar ve diğer donatılarıyla kendi içinde tüm ihtiyaçların karşılanabileceği nitelikte tasarlanmış karma kullanımlı proje.

Kendine özel koyları, termal suların ve kızıl kumların içinde yükselen, iç ve dış pazara yönelik, kriterleri uluslararası standartlarla belirlenmiş çok özenerek inşa ettiğimiz bir konsepti var. Kızılbük GYO olarak orta ve uzun vadede Kızılbük proje konseptini zincirleştirerek termal kaynakları ve sağlık ile öne çıkan Denizli, Bursa, Balıkesir, Bolu ve Afyon gibi hedef pazarlarımıza da götürmeyi planlıyoruz.” dedi.

"Akıllı yatırım arayışında olanlara hitap ediyoruz"

Kızılbük GYO’nun içinde barındırdığı büyüme potansiyelini dünyadan bilgiler vererek gösteren Mahmut Sefa Çelik şunları paylaştı: “Devre mülk ve devre tatil küresel pazar büyüklüğünün 87 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor ve 2020-2027 yılları arasında yaklaşık %3,5 seviyesinde büyüme bekleniyor. Ülkemizde devre mülk ve devre tatil sektörünün ekonomik büyüklüğünün tahmini 2,5 milyar dolar seviyede olduğu düşünüldüğünde küresel pazar seviyelerine ulaşmasındaki büyüme potansiyeli dikkate değer. Bununla birlikte Kızılbük GYO’nun Kızılbük Thermal Wellness Resort projesi Türkiye’nin ilk ‘İyi Yaşam’ konseptli ömür boyu tatil projesi. Sağlıklı yaşamı hayatının odağına koyan, gezmeyi ve eğlenmeyi seven, spora ve aktif yaşama hem ilgi hem de ihtiyaç duyanlara ve bunun yanında akıllı yatırım arayışında olanlara hitap ediyoruz.”

Kızılbük GYO’nun ilk projesi olan Kızılbük Thermal Wellness Resort projesinin 2023 ilkbahar sezonunda turizm ve gayrimenkul dünyasına kazandıracaklarını belirterek projenin detaylarına da değinen Çelik, Kızılbük GYO ile uzun vadede dünyanın çeşitli bölgelerinde benzer konsepti uygulayarak yatırım yapmayı da değerlendirebileceklerini belirtti.

"Yatırımcılarımızı düşünerek, birçok teşvik hazırladık"

Kızılbük GYO’yu seçerek yatırım yapan yatırımcılar için alternatifli teşvikler de hazırladıklarını belirten Çelik: “Yatırımcılarımız şirket paylarının Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle hesaplarında tutmaları halinde, 180 gün içerisinde gün sonunda hesaplarında bulunan en düşük şirket payı miktarından hesaplanmak üzere “%15 Bonus Pay” alma hakkı kazanacaklar.

Yine yatırımcılarımız aldıkları hisseleri 180 gün süre hesaplarında tutmaları halinde Sinpaş GYO veya Kızılbük GYO tarafından geliştirilen projelerden konut veya devre mülk satın alımlarında kullanılmak üzere, toplam tutarın %20’si oranında indirim çeki almaya hak kazanabilir ya da aldıkları hisseleri 90 gün süre hesaplarında tutmaları halinde Sinpaş Kızılbük Wellnes Thermal Resort projesi otel konaklamalarında kullanılmak üzere, toplam tutarın %40’ı oranında indirim çeki almaya hak kazanacaklar” dedi.