Kızılbük GYO’dan teşvikli halka arz

Sinpaş, Sinpaş GYO ve Servet GYO'nun ardından Kızılbük GYO'yu halka arz ediyor. Devre mülk, otel, termal tesis ve alışveriş ve yaşam alanları yatırımları ile 5.5 milyar TL portföy büyüklüğüne sahip Kızılbük GYO halka arzında, talep toplama tarihleri 4 - 5- 6 Ağustos olarak belirlendi. Hisse fiyatı 15,80 TL olarak belirlenen Kızılbük GYO halka arzının ek satışla yapılması halinde 1.1 milyar lirayı aşarak Türkiye'de yıl içinde gerçekleşecek büyük halka arzlarından biri olması bekleniyor. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Halk Yatırım'ın konsorsiyum liderleri olduğu halka arzda, Ziraat Yatırım ise eş lider olarak görev alacak.



Kızılbük GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Sefa Çelik, Kızılbük GYO'yu seçerek yatırım yapan yatırımcılar için alternatifli teşvikler hazırladıklarını belirterek "Yatırımcılarımız şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 180 gün süreyle hesaplarında tutarsa, 180 günün sonunda hesaplarında bulunan en düşük şirket payı miktarından hesaplanmak üzere ‘yüzde 15 Bonus Pay’ alma hakkı kazanacak. Yine yatırımcılarımız aldıkları hisseleri 180 gün süre tutmaları halinde Sinpaş GYO veya Kızılbük GYO tarafından geliştirilen projelerden konut veya devre mülk satın alımlarında kullanılmak üzere, toplam tutarın yüzde 20'si oranında indirim çeki almaya hak kazanabilir ya da aldıkları hisseleri 90 gün süre hesaplarında tutmaları halinde Sinpaş Kızılbük Wellnes Thermal Resort projesi otel konaklamalarında kullanılmak üzere, toplam tutarın yüzde 40'ı oranında indirim çeki almaya hak kazanacaklar" dedi.