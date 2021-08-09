Kızılbük GYO'nun halka arz büyüklüğü 948 milyon TL oldu

Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın halka arz büyüklüğü 948 milyon TL olarak gerçekleşti. Halka arz edilen payların yüzde 77,71’ini Sinpaş Yapı Endüstrisi ve Ticaret A.Ş aldı.

Halka arz edilen 60.000.000 TL nominal değerli payların yüzde 60’ına denk gelen 36 milyon TL nominal değerli paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a tahsis edilirken, gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 9.941.702,00 TL nominal değerli 157.078.891,60 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 16,57’sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a satıldı.

Payların yüzde 40’ına denk gelen 24 milyon TL nominal değerli paylar Kurumsal Yatırımcılar’a tahsis edilirken gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 50 milyon 58 bin 298,00 TL nominal değerli 790 milyon 921 bin 108,40 TL tutarında ve nihai halka arz büyüklüğünün yüzde 83,43’üne denk paylar Kurumsal Yatırımcılar’a satılmıştır.