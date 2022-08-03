KKM dönüşlerinde çok büyük risk görmüyorum

Burcu GÖKSÜZOĞLU / FİNANS SOHBETLERİ

Yılın geri kalanında piyasaların izleyeceği önemli konu başlıkları neler olacak?

2022’nin ilk yarısında hem küresel piyasalarda hem de yerel piyasalarda bir hayli dalgalı bir dönem geçirildiğini gördük. Faizlerin artma endişesiyle global hisse senedi piyasalarında çok sert düşüşler yaşandı. Emtia piyasaları çok dalgalı bir seyir izledi. Jeopolitik riskler nedeniyle enerji ve tahıl emtiaları yeniden değer kazanırken, resesyon korkusu, durgunluk korkusu nedeniyle endüstriyel emtialarda bir düşüş gördük. Altın deseniz çok dalgalı bir dönemden geçti. Türkiye’ye baktığımızda, makroekonomik verilerin çok ön planda olduğu bu dengesizliklerin piyasa fiyatlarına yansıdığını izledik. Dolar/TL yüzde 25 karşısında bir değer kazancı gösterdik. Uzun vadeli tahvil faizlerimiz bazı teknik sebeplerden ötürü 500 baz puan düşüş gösterirken, yüzde 30 getirilere sebebiyet verdi. Borsa İstanbul son derece olumlu bir reaksiyon gösterdi. Önümüzdeki 6 ayda piyasalarda bu dalgalı seyrin devam etmesini bekliyoruz. Enflasyon bir kere çok ciddi bir nokta, hem bizim piyasamız için hem global piyasalar için. Enflasyon rakamları ikinci yarıda nasıl olacak? Yılsonuna doğru bir kolaylıklaşma orada olacak mı? Bizim en fazla bakmamız gereken yer global piyasalarda enflasyon olacak. İç piyasamızda ise çok fazla verimiz var bakmamız gereken.

Fed ne yapacak? TCMB ne yapabilir?

Biz Fed’in biraz daha faiz artışına gitmesini bekliyoruz açıkçası. Bir dönem daha bunu devam ettirecektir. Durgunluk beklentilerinin ne yönde ilerleyeceği son derece önemli. Şu an iki çeyrektir üst üste bir daralma gösterdiği için teknik olarak resesyonda olduğunu varsayıyoruz. Fakat başka verilere de bakmak isteyecektir Fed. Tam olarak resesyonda mıyız diye. Çok fazla kontrolü elinden kaçırmış imajı vermişti önce başında Fed. Fakat kontrol eline alınıyor gibi bir görüntü var. Ya da yatırımcı o açıdan bakmak istiyor. Yılın son dönemine gelecek enflasyon verisi ve durgunluğun da rakamlarına bakarak orada yeniden aksiyonunda hareketinde bir değişiklik görebiliriz. Merkez Bankamızın ise faiz duruşunda bir değişiklik açıkçası beklemiyoruz. Geçen en son yapmış oldukları toplantıda da benzer görüşle dile geldiler. Biz yılın geri kalan tarafında da Merkez Bankası’nın gene faizini belli seviyede tutacağını tahmin ediyoruz, pek çok veriye bakacaktır elbet ancak şu aşamada Merkez Bankası’ndan bir faiz artışı ya da bir faiz indirimi beklemiyoruz.

Son enflasyon raporunda verilen mesajların TL’nin görünümüne etkileri?

Dolar/TL’de yılsonu beklentiniz nedir? Türk lirasının görünümünü en çok etkileyen konu Merkez Bankası faizi dışında cari açık, Merkez Bankası rezervleri ve Kur Korumalı Mevduat. Hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılarımız, KKM’ye geçmiş durumda. TL’nin negatif faiz ortamında olduğunu göz ardı etmemek lazım. Fakat varsayımımız mevcut politikalar devam edecek, cari açık ve yurtdışındaki risk algısı paralel devam edecek, KKM’deki mevduatlarımız yeniden uzatılmaya başlanacak. Bu varsayımlar bağlamında Dolar/TL’nin bir miktar daha yukarı gelerek, yılı 19.50 gibi kapatmasını bekliyoruz.

KKM dönüşleri yeni döviz talebi yaratır mı peki?

Bu risk yok değil tabii ki var. Fakat tabii cazip oranlarla bunların devam ettirilmesi, yatırımcıların sakin davranıyor olmasını bekleriz. Çünkü KKM tarafında da aslında istediği getiriyi yatırımcılarımız aldılar. Burada çok büyük risk görmüyorum. Yeniden devam edeceklerini varsayıyoruz. İlk çıktığı dönemden itibaren hem avantajlı oldu hem de çok sürpriz bir şekilde, farklı bir bakış açısı getirdi yatırımcılara. Kendilerini şu an güvende hissettikleri için burada devam edeceklerini düşünüyoruz.

Portföylerde altın bulundurulabilir

Altın fi yatını etkileyecek önemli başlıklar neler?

Gram altın-TL fi yatında ve ons fi yatında yıl sonu için ne bekliyorsunuz? Piyasalarda son zamanlarda enflasyonu kontrolü altına alma gibi endişe yok olmuş gibi oldu. Bu durum borsaları pozitif etkiledi. Küresel piyasalara baktığınızda zaten borsaların son derece olumlu etkilendiğini ve altının da bu şekilde hareket ettiğini gördük. Risk alma iştahının çok küçük çapta geri geldiğini gözlemledik. Dolayısıyla altını da pozitif olarak etkiledi. Şimdi yılın geri kalan kısmında da enflasyon rakamlarında biraz daha pozitif bir resim görürsek küresel piyasalarda o risk alma iştahı devam eder ve altın da bu yönde pozitif etkiler. Ons için konuşmamız gerekirse belki 1800, 1900 TL bant aralığında hareket edebilir diye düşünüyoruz. TL onsun dışında aynı zamanda dolar/TL kurundan da etkileniyor. Dolayısıyla zaten ons dursa bile TL’nin hareketine bağlı olarak gram altın da yatırımcıları sevindiren hareketler olabilir. Biz mutlaka altın yatırımı yapın demiyoruz yatırımcılara ama altını mutlaka bütçelerinde, portföylerinde bulundursunlar diyoruz.

BİST100’ün yüzde 30 gidecek yolu var

Borsada yıl sonu endeks beklentileriniz nedir?

Borsa yatırımcısı bu yıl nasıl bir strateji izlemeli? Enflasyona veya BIST100 endeksine göre baktığımızda bu yıl yatırımcısını en çok güldüren hisse senetleri oldu. Biz yatırım fonlarında da bunun ağırlıklı olarak gelen paralardan gözlemliyoruz zaten. TL yatırımcısı Türk lirasındaki bu yatırımlarını borsaya döndürürken ki birkaç faktör var. Bir tanesi şirketlerin karlılıkları halen çok güzel gidiyor. Biz incelediğimiz sektörlerdeki şirketlere bakıyoruz. Burada yaptığımız analizler sonucu, karılılıklar devam ediyor. Kendilerinden aldığımız planları incelediğimizde TL bazda büyüklüklerin devam edeceğini düşünüyoruz. Ekstra bir makroekonomide ya da jeopolitik bir büyük bir risk olmaması halinde biz BIST100 ikinci yarıda yüzde 30 kadar gidecek yolu olduğunu düşünüyoruz. Tabii sektörel bazda yapacağınız yatırımlarla bu getiriyi daha yukarı doğru çekebilirsiniz.

TL hisse ve hisse senedi ağırlıklı fonlar önde

Yılın geri kalanı için ortalama bir yatırımcı nasıl bir portföy dağılımı yapmalı?

Bu senenin ilk yarısında hisse senedi veya hisse senedi ağırlıklı yatırım fonları çok ön plana çıktı. Yatırımcının risk alma iştahıyla alakalı bir durum söz konusu. Yılın geri kalan kısmında da benzer şekilde Türk hisse senetlerinin cazip getiriler sunacağını tahmin ediyoruz. Örneğin, bizim HSBC Portföy Değişken fonumuz HSA içerisinde minimum yüzde 51 hisse senedi taşıyor. Tamamıyla Türk lirasına yatırım yapıyor. Hisse senedi artı sabit getirili diğer enstrümanlara yatırım yapıyor. Bu fonumuzun mesela getirisi yüzde 51 hisse yatırımıyla yüzde 37,5 oldu. Aynı dönemde borsa 33,5 getirdi. Eğer yatırımcılarımızın yüzde 50 gibi bir risk alma iştahı varsa, bu tür bir fonlara eğilim gösterebilirler. Bu bağlamda yatırımcılara risk iştahına bağlı olarak portföylerinde mutlaka Türk lirası hisse senedi bulunduran fonları ya da hisse senetlerini almalarını öneririz. Bunun yatırım fonuyla yapılmasını tabii ki profesyoneller tarafında yönetilen bir yatırım aracı olduğu için daha çok öneririz.

Yüzde 40 ağırlıkla yatırımlarımız Türk hisselerinde

HSBC Portföy’ün yönettiği fonların büyüklüğü nedir? Ağırlık nerede?

Bizim şu an yaklaşık 8 milyar TL’lik bir bakiyemiz var. Aynı zamanda Türkiye’nin önde gelen emeklilik şirketleri için yürütmüş olduğumuz emeklilik fonlarımız var, bunlar da 9 milyar civarında. Bir de bizim yurt dışı HSBC Küresel Portföy Yönetimi’nin kurmuş olduğu bir fon var. Biz yönetiyoruz bunu, tamamıyla yüzde yüz Türk lirası hisse senedi, o da 750 milyon civarında. Yani toplamda baktığımızda 18 milyar TL’lik bir bakiye yönetiyoruz. Bu büyüklük tabii hem bireysel hem kurumsal müşterimiz tarafından geliyor. Onlarla yapmış olduğumuz konuşmalar ihtiyaçlarına yönelik ve risk algılarına yönelik tasarladığımız fonlar bunlar. Yüzde 40 ağırlıkla yatırımlarımız Türk hisse senetlerinde.