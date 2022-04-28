KKM hesaplarındaki tutar bir haftada 26 milyar TL arttı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 756,6 milyar TL'den 782 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 525,4 milyar TL'den 5 trilyon 580,7 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 67,6 milyar TL'den 6 trilyon 112,7 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 810,2 milyar TL'den 819,8 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 231,9 milyar TL'den 235,2 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 161,9 milyar TL olarak kaldı.

Veriler 22 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.