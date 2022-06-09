KKM hesaplarındaki tutar bir haftada 27 milyar lira arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 904,1 milyar TL'den 931 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 35,3 milyar TL'den 6 trilyon 127,8 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 605,3 milyar TL'den 6 trilyon 674,1 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 867,3 milyar TL'den 878 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 259 milyar TL'den 265,2 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 163,9 milyar TL'den 163,3 TL'ye geriledi.

Veriler 3 Haziran ile biten haftayı kapsıyor.