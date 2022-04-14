KKM ve katılma hesaplarında biriken tutar artış gösterdi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 695,7 milyar TL'den, 728,7 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 5 trilyon 490 milyar TL'den 5 trilyon 512,3 milyar TL'ye, mevduat 5 trilyon 966 milyar TL'den 6 trilyon 17,9 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 802,7 milyar TL'den 807,1 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 232,7 milyar TL'den 231,4 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 162,7 milyar TL olarak kaldı. Veriler 8 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.