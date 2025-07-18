KKM'de bir haftada 13 milyar TL düşüş yaşandı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında bir haftada 13 milyar 6 milyon TL düşüş kaydedildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 11 Temmuz haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 534,6 milyar TL'den 521,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 19 trilyon 575,1 milyar TL'den 19 trilyon 694,2 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 22 trilyon 569,2 milyar TL'den 23 trilyon 87,9 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 381,3 milyar TL'den 2 trilyon 398,0 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 2 trilyon 241,6 milyar TL'den 2 trilyon 261,4 milyar TL'ye çıktı.

Takipteki alacaklar ise 431,8 milyar TL'den 437,3 milyar TL'ye yükseldi.