KKM'de kambiyo satışlarında BSMV sıfır olacak

Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu kararının eki kararın 1. maddesine ek yapan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla, söz konusu Bakanlar Kurulu kararının eki kararın 1. maddesine bir bent eklendi. Buna göre, TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında açılan TL hesapların vade sonu hesap bakiyesi kullanılmak suretiyle hesap sahiplerine yapılacak kambiyo satışlarında BSMV sıfır olarak uygulanacak.