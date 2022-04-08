KKM'de şirketlere yönelik düzenleme: Kapsam genişledi, vergi avantajı bitti

Hüseyin GÖKÇE

Merkez Bankası, şirketlerin döviz mevduatının Kur Korumalı Mevduat desteğinden yararlanabileceği zaman aralığını genişletti. Daha önce sadece 31 Aralık 2021 itibarıyla bankada bulunan döviz mevduatı için KKM desteğinden yararlanılabiliyordu. Yapılan değişiklikle 31 Aralık 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında bankada bulunan Döviz Tevdiat Hesapları için destekten yararlanılabilecek.

Ekstra vergi avantajından yararlanamayacaklar

Öte yandan, şirketlerin 31 Aralık 2021 itibarıyla bilançolarında bulunan döviz hesaplarını bozdurarak KKM’ye geçmeleri halinde, yılın son üç ayına ilişkin oluşan kur farkı kazancına getirilen vergi muafiyetinin süresi doldu. Bu yüzden tebliğle getirilen süre uzatımından yararlanarak 31 Mart 2022 itibarıyla bankada bulunan dövizini bozduran şirketler, kurumlar vergisi avantajından yararlanamayacaklar. Ancak vade sonunda elde ettikleri KKM kaynaklı gelire ilişkin vergi muafiyeti ise devam edecek.

Şirketlere kur farkı kaynaklı kurumlar vergisi avantajı getiren düzenleme, 7352 sayılı Torba Kanunun 2’nci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenmişti.

Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesaplarına Dönüşümün Desteklenmesi Hakkında Tebliğin, değiştirilen 4’üncü maddesinin 1’inci fıkrasının eski ve yeni hali şöyle:

Eski:

(1) (Değişik:RG-22/3/2022-31786) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 tarihi itibarıyla bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.

Yeni:



“(1) Yurt içi yerleşik gerçek kişilerin bankalardaki, yurt içi yerleşik tüzel kişilerin ise 31/12/2021 ile 31/3/2022 tarihleri arasındaki herhangi bir tarihte bankalarda mevcut olan ABD doları, Euro ve İngiliz sterlini cinsinden döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilir.”