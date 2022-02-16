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KKM’de vergi avantajında geri sayım

Şirketlerin, kurumlar vergisi avantajı sağlayabilmeleri için döviz mevduatından kur korumalı TL mevduata geçmeleri için yarın son gün. Bugüne kadar Borsa İstanbul’da işlem gören 12 şirket KKM hesaplarına geçti.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Şebnem TURHAN

Şirketlerin geçen yıl son çeyrekteki kur farkı gelirlerine kurumlar vergisi avantajı sağlayabilmeleri için döviz mevduatından kur korumalı TL mevduata geçmeleri için bir uzatma gelmezse yarın son gün. Bugüne kadar hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören 12 şirket KKM hesaplarına geçerken mevduat büyüklüğü 2.3 milyar lira oldu. Şirketlerin bu dönüşümden beklediği kurumlar vergisi avantajı ise 213.4 milyon lira olarak hesaplandı.

KKM’ye ilk geçen borsa şirketi Naturel Enerji oldu. Naturel enerji 650.1 milyon liralık TL mevduat hesabı açtı ve 2 milyon liralık kurumlar vergisi avantajı hedefledi. En büyük dönüşümü ise Koza Altın 813.3 milyon liralık TL mevduat hesabı açarak gerçekleştirdi Koza Altın 87 milyon liralık kurumlar vergisi avantajı almayı bekliyor. Son olarak ise Ege Endüstri KKM hesabına 154 milyon liralık dönüşüm yaptı ve 3.8 milyon liralık kurumlar vergisi avantajı öngördü.

BDDK günlük verilerine göre de 11 Şubat itibariyle KKM hesaplarında 349 milyar 661 milyon lira büyüklüğe ulaşıldı. Bunun 180 milyar 357 milyon lirası Hazine tarafında 169 milyar 303 milyon lirası ise Merkez Bankası kapsamında dönüşümden oluştu.

KKM'ye geçen borsa şirketleri (TL)    
  TL'ye dönen miktar Hedeflenen vergi avantajı KKM giriş tarihi
Dinamik Isı 33.654.460 2.500.000 8.02.2022
Kalekim 78.030.050 3.400.000 9.02.2022
Papilon Savunma 40.037.670 3.850.000 7.02.2022
Gediz Ambalaj 31.304.800 3.200.000 4.02.2022
Koza Altın 831.319.953 87.000.000 4.02.2022
Acıselsan 8.606.979 507.767 3.02.2022
Naturel Enerji 650.142.689 68.000.000 2.02.2022
Meditera 110.000.000 6.000.000 15.02.2022
Escar 226.088.095 20.000.000 14.02.2022
Bilici Yatırım  83.333.660 7.480.000 11.02.2022
Ege Endüstri 154.089.760 3.800.000 16.02.2022
GSD Denizcilik 91.647.864 7.653.000 15.02.2022
Toplam 2.338.255.980 213.390.767  