KKM’de vergi avantajında geri sayım

Şebnem TURHAN

Şirketlerin geçen yıl son çeyrekteki kur farkı gelirlerine kurumlar vergisi avantajı sağlayabilmeleri için döviz mevduatından kur korumalı TL mevduata geçmeleri için bir uzatma gelmezse yarın son gün. Bugüne kadar hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören 12 şirket KKM hesaplarına geçerken mevduat büyüklüğü 2.3 milyar lira oldu. Şirketlerin bu dönüşümden beklediği kurumlar vergisi avantajı ise 213.4 milyon lira olarak hesaplandı.



KKM’ye ilk geçen borsa şirketi Naturel Enerji oldu. Naturel enerji 650.1 milyon liralık TL mevduat hesabı açtı ve 2 milyon liralık kurumlar vergisi avantajı hedefledi. En büyük dönüşümü ise Koza Altın 813.3 milyon liralık TL mevduat hesabı açarak gerçekleştirdi Koza Altın 87 milyon liralık kurumlar vergisi avantajı almayı bekliyor. Son olarak ise Ege Endüstri KKM hesabına 154 milyon liralık dönüşüm yaptı ve 3.8 milyon liralık kurumlar vergisi avantajı öngördü.



BDDK günlük verilerine göre de 11 Şubat itibariyle KKM hesaplarında 349 milyar 661 milyon lira büyüklüğe ulaşıldı. Bunun 180 milyar 357 milyon lirası Hazine tarafında 169 milyar 303 milyon lirası ise Merkez Bankası kapsamında dönüşümden oluştu.