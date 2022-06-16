KKM'deki tutar 1 trilyon TL'ye yaklaştı

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarında biriken tutar arttı geçtiğimiz hafta da yükseliş grafiğini bozmadı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, 10 Haziran haftasında kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 931 milyar TL'den 962,9 milyar TL'ye çıktı.

Aynı haftada krediler 6 trilyon 127,8 milyar TL'den 6 trilyon 351,1 milyar TL'ye, mevduat 6 trilyon 674,1 milyar TL'den 6 trilyon 816,9 milyar TL'ye çıktı.

Tüketici kredileri 878 milyar TL'den 890,3 milyar TL'ye, bireysel kredi kartları 265,2 milyar TL'den 269,3 milyar TL'ye geldi.

Takipteki alacaklar 163,3 milyar TL'den 163,5 TL'ye yükseldi.