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KKM’nin büyüklüğü 1.47 trilyon liraya yükseldi

BDDK tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörde kur korumalı mevduatın büyüklüğü geçen hafta itibariyle 1 trilyon 473 milyar 460 milyon liraya yükseldi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörde kur korumalı mevduatın büyüklüğü geçen hafta itibariyle 1 trilyon 473 milyar 460 milyon liraya yükseldi.

28 Ekim haftasında KKM büyüklüğü 1 trilyon 462 milyar 852 milyon lira idi. Sektörün kredi hacmi 4 Kasım itibarıyla 21 milyar 668 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 17 milyar 723 milyon liradan 7 trilyon 39 milyar 391 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 6 milyar 696 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,1 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 423 milyar 417 milyon lira oldu.

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