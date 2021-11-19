KOBİ kredisi şartları neler? KOBİ kredisi faizi ne kadar?

Küçük ve orta ölçekli işletmelere destekler sürerken, pandeminin yoğun olduğu süreçte dahi KOBİ kredilerinin hacmi artmaya devam etti. Bankalar ve finans kuruluşları aktif olduğu alanlarda özel kampanyalar ve projelerle KOBİ'lere krediler sunarken, Türkiye'de bankalaarın KOBİ kredileri hacmi 4,5 yılda ikiye katlandı.

KOBİ kredisi şartları nelerdir?

Bankalara göre KOBİ kredisi şartları değişiklik gösterebilirken, mutlaka aranan şartlar ise işletmenin meslek odasına kayıtlı olması, devlete ödenmemiş vergi ya da SGK borcunun bulunmaması ve risk içermeyen grupta olmasıdır.

KOBİ kredisi faiz oranları

KOBİ kredisi faiz oranları da bankalara göre değişiklik göstermektedir. 50 bin Türk Lirası kredi ve 36 ay vade üzerinden incelendiğinde KOBİ kredisi faiz oranları 1,50'den başlarken 3,75'e kadar çıkabiliyor. Ayrıca çoğu banka bu süreçte kredi tahsis ücreti alırken, bazı bankalar ise bu ücreti almıyor. En düşük faiz oranı olan 1,50'den bakıldığında ve 50 bin TL kredi 36 aylık vade üzerinden hesaplandığında geri ödemesi 66 bin lira civarında oluyor.