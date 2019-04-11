KOBİ’lere 3 milyarlık yeni kaynak

11 Nisan 2019

ANKARA (DÜNYA) - Kredi Garanti Fonu (KGF) Avrupa Yatırım Fonu tarafından kontrgaranti anlaşması ile sağlanan hibe fon kapsamında KOBİ’lere üst sınırı 1 milyon liralık kredi destek paketini hayata geçiriyor.

Toplam 3 milyar liralık destek kapsamında kullandırılacak krediler, 12 aylık ödemesiz dönem dahil olmak üzere toplam 60 ay vadeli olacak.

Hibe desteği, Avrupa Birliği tarafından KOBİ'lerin finansmana erişimini kolaylaştırmak ve büyümelerini desteklemek amacıyla yürütülen COSME projesi kapsamında alınacak.

Bu çerçevede, Avrupa Yatırım Fonu tarafından KGF’ye kontrgaranti anlaşması ile hibe fon sağlanacak. KGF yüzde 80’ine kadar kefalet vereceği kredilerde, kefalet işlemlerini özkaynaklarından karşılayacak.

Buna göre KOBİ’ler 1 yılı ödemesiz toplam 60 ay vadeli kredi mekanizmasından 1 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

KGF’nin yeni destek mekanizmasına katılan bankalar şunlar;

“Akbank, Alternatif Bank, Denizbank, Garanti Bankası, Halkbank, ING Bank, İş Bankası, QNB Finans Bank, Şekerbank, Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, VakıfBank, Vakıf Katılım Bankası, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası”