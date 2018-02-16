Koç, 2017'de 4.9 milyar lira kâr etti

16 Şubat 2018

Koç Holding'in net kârı 2017'de yüzde 41.9 artışla 4.91 milyar lira olurken, finans sektörü dahil toplam hasılatı yüzde 39.4 artışla 98.87 milyar lira oldu.

Yıl sonu bilançosunu açıklayan şirketin net kârı bir önceki yıl 3.46 milyar lira, toplam hasılatı 70.93 milyar lira olmuştu.

Koç Holding’in 2017 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, dünyada ve ülkemizde büyümenin tahminlerden daha yüksek gerçekleşmesinin olumlu etkilerini yaşadığımız bir yılı geride bıraktığımızı belirtti ve şöyle devam etti:

“Topluluk olarak uzun vadeli değer yaratma felsefemiz ve küresel vizyonumuz çerçevesinde kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Küresel varlığımızı genişletirken, rekabetçiliğimizi artırmak, teknoloji ve inovasyon kabiliyetlerimizi geliştirmek ve güçlü markalar yaratmak stratejimizin temel taşlarını oluşturuyor. Bu kapsamda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürmemizin finansal sonuçlarımıza da yansıdığını memnuniyetle görüyoruz.”

"Dijital dönüşümü stratejik önceliklerimizin başında tutuyoruz"

Olumlu faaliyet ortamının destekleyici etkisi ile Koç Topluluğu’nun 2017 yılında da başarılı performansını sürdürdüğünü vurgulayan Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“2017 yılında gerçekleştirdiğimiz yaklaşık 7,3 milyar TL’lik yatırım ile birlikte, son 5 yıldaki yatırımlarımız kombine bazda 34 milyar TL’yi aştı. Şirketlerimizde bir yandan kapasite ve verimlilik artışları gerçekleştirirken, diğer yandan birçok yenilikçi ürün ve hizmeti hayata geçirdik. Dijital dönüşüm stratejik önceliklerimiz arasında önemli bir yer alıyor. En önemli sermayemiz olan çalışanlarımızla birlikte, Koç Topluluğu’nda dijital çağa uygun bir kültürel dönüşümü gerçekleştirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özellikle Endüstri 4.0 uygulamalarının yanı sıra, veri analitiği, yapay zekâ, nesnelerin interneti gibi teknolojileri en etkin şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde de büyümeye, öncü rolümüzle cesur adımlar atmaya ve ülkemizin kalkınması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.”

"18 milyar dolar yurt dışı gelir elde ettik"

Koç Topluluğu’nun uluslararası pazarlarda da büyümeye devam ettiğini belirten Levent Çakıroğlu, şöyle devam etti: “Yurtdışı gelirlerimiz özellikle otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerinin katkısıyla kombine bazda 17,9 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Kombine ihracatımızı ise bir önceki yıla oranla dolar bazında yüzde 14 artırdık. Arçelik, Pakistan’ın en büyük beyaz eşya şirketi Dawlance’ın satın alma işlemini tamamladı. Hindistan’da da Tata Grubu iştiraki Voltas'la ortak üretim ve satış için ortaklık anlaşması imzaladı. Otokar, Birleşik Arap Emirlikleri’nde ağır zırhlı araçlarımızın üretimini yapmak için ortaklık kurdu. Otokoç ise, Avis Budget Group ile birlikte, Yunanistan’da Avis Budget operasyonunu satın alıyor. Bu yatırımların küresel vizyonumuza ve yurtdışındaki büyüme hedeflerimize önemli katkı sağlayacağına inanıyorum.”

"Liderliğimizi pekiştirdik"

2017 yılında Koç Topluluğu’nun enerji sektöründeki konumunu, şirketlerin başarılı sonuçları ve yeni yatırımlarla güçlendirdiğine dikkat çeken Çakıroğlu, “Tüpraş, tam kapasite kullanımıyla 28,9 milyon ton seviyesinde rekor üretim gerçekleştirdi. Aygaz’ın LPG satışı 2,1 milyon tonu aştı. Opet de aynı dönemde istasyon sayısını 1.560’a çıkartarak sektördeki ikincilik konumunu sürdürdü. Yenilenebilir enerji alanında ise Entek, Menzelet ve Kılavuzlu hidroelektrik santrallerinin işletme hakkı ihalesinde 1,28 milyar TL teklif vererek kazandı ve kurulu güç kapasitesini iki katına çıkardı” dedi.

Levent Çakıroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye toplam otomotiv üretiminin %45’ini, ihracatının %43’ünü gerçekleştirirken, piyasaya sunduğumuz yeni ürünlerle de liderliğimizi koruyoruz. Ford Otosan’ın ürettiği Courier modeli bu sene de Türkiye’nin en çok satılan hafif ticari aracı olurken 297 bine ulaşan ihracat adedi ile şirketimiz, Türkiye’nin ihracat lideri oldu. Tofaş ise, 384 bin adetlik üretim ile yeni bir rekor kırarken Egea Sedan modeli üst üste üçüncü kez Türkiye’nin en çok tercih edilen binek aracı oldu. Öte yandan, TürkTraktör, Türkiye’nin toplam traktör üretiminin %67’sini, ihracatın ise %87’sini gerçekleştirdi.”

Arçelik’in 2017 yılında yurtiçi beyaz eşya sektöründe liderliğini pekiştirdiğini ve Beko’nun Avrupa’da en çok satan ikinci marka konumunu sürdürdüğünü aktaran Levent Çakıroğlu, dijital teknolojilerle donatılan ve interaktif müşteri deneyimi sağlayan yeni nesil satış mağazalarını hizmete sunduğunu hatırlattı.

Aktif büyüklüğü 320 milyar TL’ye ulaşan Yapı Kredi’nin, 200 milyar TL kredi hacmi ile ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ettiğini vurgulayan Çakıroğlu, “Dijitalleşmeye yönelik yatırımlarını artırarak hizmet ağında yeni ürünlere ve verimliliğe odaklanan bankamız, mobil müşteri sayısını % 51 artırarak 3,7 milyona çıkardı ve diğer pek çok ödülün yanı sıra, Global Finance tarafından ‘Dünya’nın En Yenilikçi Dijital Bankası’ ve ‘Türkiye’nin en Dijital Bankası’ seçildi” dedi.