Koç Holding, teklif edilenden daha düşük temettü dağıtacak

03 Nisan 2020

Koç Holding'den yapılan açıklamaya göre "COVID-19 kaynaklı olarak şirketlerin finansman yapılarını ihtiyatlılıkla takip etmeleri ve daha çok likiditeye sahip olmaları gereken bir

dönemde bulunulması nedeniyle" genel kurulda yaklaşık 531 milyon lira, yani hisse başına brüt 0.2095 lira kâr payı dağıtılması kabul edildi.



Daha önce genel kurula yaklaşık 1.04 milyar lira, yani hisse başına 0.412 lira brüt kâr payı ödenmesi teklif edilmişti. Temettü 6 Nisan'da ödenecek.