Koç Holding'den 17,3 milyar TL kombine yatırım

Koç Holding, 2021 yılını 15,2 milyar lira net kâr ile geride bıraktı. Geçen yıl 273,6 milyar lira toplam hasılat elde eden Koç’un konsolide bazda toplam geliri 346,7 milyar TL olarak bilançoya yansıdı. Holding 2021 yılında 17,3 milyar TL kombine yatırım gerçekleştirdi.

2021 yılı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, “Ekonomik, siyasi ve toplumsal alanlarda tüm dünyada belirsizliklerin hakim olduğu bir yılı daha geride bıraktık. Bilim insanlarının olağanüstü bir gayretle ve görülmemiş bir hızla sunduğu aşılara rağmen pandeminin etkileri devam etti. Böyle zorlu bir yılda Koç Topluluğu olarak çalışma arkadaşlarımızın özverili gayretleri, çevik yönetim anlayışımız, sağlam bilançomuz, portföy yapımız, kuvvetli bayi teşkilatımız, geniş tedarik zincirimiz ve dijital yetkinliklerimiz sayesinde başarılı sonuçlar elde ettik. Ülkemize olan kuvvetli inancımızla yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürdük.

2021 yılında yaptığımız 17,3 milyar TL’lik kombine yatırımla, toplam yatırımlarımızın son 5 yılda 53 milyar TL’ye ulaştığını gururla ifade etmek isterim. Bu başarılı tabloda en büyük pay sahibi olan çalışma arkadaşlarıma, bayilerimize, tedarikçilerimize ve markalarımızı tercih eden müşterilerimize şükranlarımı sunuyorum. Koç Topluluğu olarak insanı odağımıza alarak, dünyayı ve toplumu gözeten yaklaşımımızla çalışmaya ve değer yaratmaya devam edeceğiz” dedi.