Koç Topluluğu şirketi Token, Ödero ile e-para hizmetine başlıyor

Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kemal Ebiçlioğlu, “Token Finansal Teknolojiler’in iştiraki olan şirketimiz, Token’ın fiziksel ödeme cihazları ile verdiği hizmeti, online ödeme ve elektronik para tarafına taşıyarak uçtan uca bir ödeme deneyimi sağlayacak." dedi.

Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan ödeme ve elektronik para kuruluşu olarak faaliyet lisansı alan Koç Topluluğu’nun yeni şirketi Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş, Ödero markası ile Türkiye’nin lider ödeme sistemleri platform sağlayıcısı Token Finansal Teknolojiler’in fiziksel ödeme cihazları ile sunduğu deneyimi, online ödeme tarafına da taşıyarak uçtan uca bir ödeme deneyimi sağlayacak.

Token Finansal Teknolojiler’in Genel Müdürü Erkan Duysal’ın yönetim kurulu üyesi olarak görev aldığı Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ’nin Genel Müdürlük görevini ise Hande Sarıdal üstleniyor.

"Ödeme dünyasında önemli ve stratejik adımlar atmaya devam ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kemal Ebiçlioğlu, ödeme sistemlerine yapılan yatırımların küresel çapta hızla büyümeye devam ettiğini ve tüketicilerin ihtiyaç ve taleplerine yönelik inovatif çözümler geliştirmenin son derece önem kazandığını belirtti.

Koç Topluluğu olarak online ödeme sistemleri ve elektronik para konusundaki çalışmaları için gerekli olan lisansı aldıklarının altını çizen Ebiçlioğlu, şunları aktardı:

"2018 yılında kurduğumuz Token Finansal Teknolojiler şirketimiz, dijital yetkinlikleri ve çevik yönetim anlayışıyla bu yeni dünyaya hızlıca ayak uyduruyor. Token Finansal Teknolojiler, sahada bulunan 800 bine yakın Beko markalı POS cihazı ile yüzde 50’nin üzerinde pazar payına sahip ve kuruluşundan bu yana POS cihazları konusundaki liderliğini yeni ürünlerle destekleyerek sürdürüyor.

Akaryakıt istasyonlarında pompa yanında ödeme deneyimini entegre olarak sunan ve yakın zamanda binlerce istasyonda görmeye başlayacağımız pompa yazar kasa, VUK 507 kapsamında satış, ödeme ve e-fatura süreçlerini tek cihazda birleştiren Android POS cihazı, dijital yemek kartı hizmeti TokenFlex, sektöre getirdiği yenilikçi çözümlerden bazıları."

Topluluğun dijital dönüşüm çalışmaları çerçevesinde ödeme teknolojileri alanında önemli ve stratejik adımlar atmaya devam ettiğine değinen Ebiçlioğlu, "Ödeme dünyası da çok hızlı büyüyor, farklı kulvarlarda şekilleniyor. Geleneksel bir ödeme kaydedici cihazla başladığımız yolculuğumuzu, cihaz bağımsız ödeme çözümleri ile ilerletmek istedik." ifadelerini kullandı.

Ebiçlioğlu, Koç Topluluğu olarak online ödeme ve elektronik para alanındaki çalışmalarını yönetecek Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ şirketini 2020 yılında kurduklarına dikkati çekerek, şunları aktardı:

"Token Finansal Teknolojiler’in iştiraki olan şirketimiz, Token’ın fiziksel ödeme cihazları ile verdiği hizmeti, online ödeme ve elektronik para tarafına taşıyarak uçtan uca bir ödeme deneyimi sağlayacak. Büyük bir hızla gelişen bu sektörün dinamiğine uygun, kararlı hamleler yaparak kısa sürede önemli mesafe kat edeceğimize inanıyoruz. Türkiye’de Ödero markamızla yaptığımız çalışmalara yurt dışında Odero markamız ile uluslararası boyut kazandırmayı, Topluluk şirketlerimizin varlık gösterdiği ve finansal erişime ihtiyaç duyan diğer pazarlara da sunmayı hedefliyoruz.

Türkiye’de başvurumuzu yaptıktan sonra 2021 başında Romanya’da Token Payment Services Srl şirketimizi kurduk. Diğer açılımımızı 2022 Nisan ayında ise Azerbaycan ofisimizi açarak Orta Asya coğrafyasında yaptık. Koç Topluluğu’nun hedefleri paralelinde global yolculuğumuzda hızlı adımlar atmayı hedefliyoruz. Güçlü olduğumuz bölgelerde başladığımız çalışmaları daha geniş coğrafyalara da yaymayı hedefliyoruz."

"Hizmetlerimizle e-ticarete başlamak isteyen küçük ve orta ölçekli şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşleri yer alan Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Hande Sarıdal ise, son yıllarda hızlanan e-ticaret sektörünün pandeminin de etkisiyle büyük ivme kaydettiğini aktardı.

2021 yılında Türkiye'de e-ticaret hacminin yüzde 69 artarak 381,5 milyar TL olarak gerçekleştiğine vurgu yapan Sarıdal, kendilerinin de Token Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para AŞ şirketinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan aldıkları lisans ile bu alandaki çalışmalara hız verdiklerini belirtti.

Sarıdal, Ödero markasıyla sanal POS, e-cüzdan, link ile ödeme, kart saklama gibi hizmetleri sunacaklarına dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi:

"Yenilikçi hizmetlerimizle e-ticarete başlamak isteyen küçük ve orta ölçekli şirketlerin faaliyetlerini kolaylaştırmayı ve büyütmeyi ayrıca son kullanıcının güvenli bir şekilde ödeme yapabilmesini amaçlıyoruz. Gizlilik ve veri güvenliğimizi global standartlara uygun PCI-DSS sertifikalarımızla sağlıyor, kullanıcılarımıza uzman kadromuz ile destek veriyoruz.

Son dönemin trendlerinden olan şimdi al-sonra öde, anında kredi gibi tüketicilerin alışverişlerini rahatça yapmalarına olanak tanıyan ürün çeşitlerini de çözüm ortaklarımızla birlikte geliştirerek hizmetlerimize eklemeyi planlıyoruz. Koç Holding çatısı altında, Topluluğun tecrübesiyle global hedeflerimize ulaşmak ve güvene dayalı hizmet anlayışımız ile çalışmalarımızı sürdürmekten son derece mutluyuz.

Ödero olarak e-ticaret platformuna ulaşamayan işletmelere bu imkânı sağlamak, ülkemizin e-ticaret hacmini büyütecek çözümler sunmak ve Topluluğumuzun global hedefleri doğrultusunda gerekli girişimleri yaparak yurt dışında da dijital ödeme konusunda bir çözüm ortağı olmak hedeflerimiz arasında yer alıyor."