Koç, Yapı Kredi'deki yüzde 18 payı aldı

Koç Holding, Yapı Kredi Bankası'nda UniCredit'in sahip olduğu ve sermayenin yüzde 18'ine denk gelen payların satın alınması işleminin tamamlandığını ve zorunlu pay alım teklifi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapıldığını duyurdu.

UniCredit'in Yapı Kredi'deki yüzde 20 payının tamamını satma kararı ve yüzde 18 payın da Koç Holding tarafından 3,5 milyar liraya alınacağı geçen yıl kasım ayında açıklanmıştı.

Koç'tan KAP'a yapılan açıklamada, yurt içi ve yurt dışındaki yetkili otoritelerden gerekli onayların alınarak pay devir işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Buna göre, Koç Holding'in Yapı Kredi Bankası sermayesindeki doğrudan payı yüzde 9,02'den yüzde 27,02'ye; doğrudan ve dolaylı pay oranı toplamı ise yüzde 62,49'a ulaştı.

Koç Holding'in Yapı Kredi sermayesinde sahip olduğu doğrudan ve dolaylı paylarının toplamı yüzde 50 eşiğini aştığından Koç için bankadaki diğer pay sahiplerine yönelik olarak pay alım teklifi zorunluluğu doğduğu belirtilen açıklamada, "Zorunlu pay alım teklifinde bulunulması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır" denildi.