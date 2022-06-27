Kocaer Çelik'ten 1,54 milyar TL'lik halka arz

Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 22-23-24 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Toplam halka arz büyüklüğü 1 milyar 542,75 milyon TL oldu.

QNB Finans Yatırım'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamaya göre, halka arzda birim fiyat 27,50 TL olarak belirlendi. Halka arz edilen 46.750.000 TL nominal değerli paylar ile ek satışa sunulan 9.350.000 TL nominal değerli payların tamamının satışı gerçekleşti. Halka arzda, ek satış hariç halka arz edilen 46.750.000 TL nominal değerli payların 1,21 katına denk gelen 56.603.062 TL nominal değerli pay talebi geldi.

Halka arzda, ek satış hariç, Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,19 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,22 katı ve Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,35 katı talep geldi.