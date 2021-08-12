Koç'tan ikinci çeyrekte 3.2 milyar kâr

Koç Holding, 2021 yılının ilk yarısında konsolide bazda toplam 132 milyar TL gelir elde etti. Yılın ilk yarısında 7,2 milyar TL kombine yatırım gerçekleştiren Koç Holding’in toplam kombine yatırımları son 5 yılda 46 milyar TL’ye ulaştı.

İlk yarı finansal sonuçlarını değerlendiren Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, yılın ilk yarısında pandeminin küresel ölçekte devam eden etkileri ile mücadele etmeyi sürdürdüklerini belirtti.

Topluluk olarak faaliyette bulundukları tüm sektörlerde yılın ilk yarısında güçlü bir performans gösterdiklerini belirten Levent Çakıroğlu, “Mayıs ayında ülkemizde yaşanan 17 günlük tam kapanmaya rağmen çalışma arkadaşlarımızın üstün gayretleri ile süreci başarı ile yönettik. Tüm dünyada aşılanma oranlarındaki artışa paralel olarak ihracat pazarlarında yılın ilk çeyreğinde gözlemlediğimiz talepteki canlanma ikinci çeyrekte de sürdü. Bu durum, özellikle dayanıklı tüketim ve otomotiv sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerimizi olumlu etkilemeye devam etti. Öte yandan, yılın ikinci çeyreğinde de yatırımlarına devam eden Arçelik, ABD merkezli beyaz eşya üreticisi Whirlpool’un Türkiye operasyonu olan Manisa’da kurulu soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesislerini 78,3 milyon euro yatırımla bünyesine kattı. Ayrıca 350 milyon euro tutarında, 5 yıl vadeli yeşil tahvil ihracı gerçekleştirerek Türkiye’den uluslararası piyasalara, yeşil tahvil ihracı gerçekleştiren ilk reel sektör şirketi oldu” dedi.

“Hisse geri alım programı bir ilk”

Temmuz ayında açıklanan hisse geri alım programı ile Koç Topluluğu tarihinde bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlatan Levent Çakıroğlu, “Koç Holding’in Borsa İstanbul’da oluşan değerinin ve mevcut net aktif değer iskontosunun, şirketin gerçek performansını yansıtmadığı düşüncesiyle, sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla ilk kez hisse geri alım programı başlatmaya karar verdik” dedi.