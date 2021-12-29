Koleksiyon Mobilya halka arz için SPK'ya başvurdu

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş., şirket paylarının halka arzına ilişkin izahname onayı için SPK’ya başvuruda bulundu.

Şirketten tarafından yapılan açıklamada, hisselerinin halka arzında, sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemlerinin birlikte kullanılacağı kaydedildi.

OYAK Yatırım konsorsiyum liderliğinde gerçekleşecek olan halka arzın, halka açıklık oranı yüzde 25 olarak belirlendi.

Sabit Fiyat ile Talep Toplama yöntemiyle yapılması planlanan halka arzda, sermayenin yüzde 4’lük kısmına denk gelen paylar ortak satışı yoluyla, sermayenin yüzde 28’lik kısmına denk gelen paylar sermaye artırımı kapsamında halka arz edilecek.

Halka arzdan elde edeceği gelirin büyüme stratejilerine bağlı olarak yurtiçi ve yurtdışı satış kanallarını genişletmek üzere işletme sermayesini artırmanın yanında, üretim tesislerinde kapasite yükseltici makine yatırımı ve teknolojik yatırımlar için kullanılacağı belirtildi.