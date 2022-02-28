Koleksiyon Mobilya'dan 156 milyon liralık halka arz

Koleksiyon Mobilya Sanayi A.Ş. paylarının halka arzı için 24 – 25 Şubat 2022 tarihleri arasında talep toplama işlemleri tamamlanmıştı. Halka arz sonuçları bugün açıklandı. OYAK Yatırım'dan KAP'a yapılan açıklamaya göre, Koleksiyon paylarının mevcut halka arzında fiyat 1,45 TL olarak açıklanmış olup halka arz büyüklüğü 156.389.680,40 TL olarak gerçekleşti.

Koleksiyon’un sermayesinin 337.046.732 TL’den 431.419.816 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 94.373.084 TL nominal değerli pay ve mevcut ortaklardan Faruk Malhan, Mehmet Koray Malhan, Doruk Malhan ve Ayşe Malhan’ın sahip olduğu 13.481.868 TL nominal değerli pay olmak üzere toplam 107.854.952 TL nominal değerli pay halka arz edilmiş ve tamamı satıldı.

Halka arzda toplam 34.862 yatırımcıdan halka arz edilen 107.854.952 TL nominal değerli payların 4,2 katına denk gelen 456.492.807 TL nominal değerli filtrelenmemiş pay talebi geldi.

Halka arzda Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara tahsis edilen payların 1,9 katı, Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılara tahsis edilen payların 8,4 katı, Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilen payların 2,7 katı talep geldi.

Gerçekleşen dağıtım sonucunda toplam 21.570.990 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %20’sine denk gelen paylar Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a, toplam 32.356.486 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %30’una denk gelen paylar Yurt İçi Yüksek Başvurulu Yatırımcılar’a ve 53.927.476 TL nominal değerli ve nihai halka arz büyüklüğünün %50’sine denk gelen paylar Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a dağıtıldı.