Kolombiya Merkez Bankası faizi artırdı
Kolombiya Merkez Bankası (BANREP), faiz oranını yüzde 2,50'den yüzde 3,00'ye çıkardı.
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Kolombiya Merkez Bankası(BANREP), faiz oranında piyasa beklentilerine paralel bir artışa gitti.
BANREP'ten yapılan açıklamaya göre, politika faizinin yüzde 2,50'den yüzde 3,00'ye çıkarıldı. Piyasanın beklentisi de faizde 50 baz puan artışa gidileceği yönündeydi.
BANREP Para Politikası Kurulunun 4'ü faizin 50 baz puan artırılması, 3'si 75 baz puan artırılması yönünde oy kullandı.