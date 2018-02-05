Komşu’dan Altın Vize ile 191 ev aldık

05 Şubat 2018

KERİM ÜLKER

Türkiye nüfusa göre yurtdışına en fazla dolar milyoneri ithal eden ülke. Bununla ilgili geçtiğimiz hafta Dünya Gazetesi’nden duyurduğumuz haberde, son 2 yılda 12 bin dolar milyoneri Türkün yurtdışına göç ettiğini aktarmıştık. En fazla tercih edilen bölge ise Birleşik Arap Emirlikleri ile Avrupa Birliği ülkeleri.

İşte o Avrupa Birliği’nde ise Yunanistan, dikkat çeken ülkelerden biri. Yunanistan Göç Politikası Bakanlığı dün önemli bir veri açıkladı. Altın Vize adı verilen programla Yunanistan’dan ev alanların sayısı geçen yıla göre yüzde 40 arttı. Türkiye ise ilk 3 ülke arasında.

İlk sırada Çin var

Önce bakanlığın verilerini detaylıca açıklamak gerekiyor. 2013’te başlayan Altın Vize programıyla Yunanistan’dan ev alan yabancıların sayısı 16 iken bu sayı 2014’te 435’e, 2015’te 940’a, 2016’da 1.522’ye yükseldi. 2017’de 2 bin 170 oldu.

Ailelerle birlikte rakamın 5 bini aştığı ifade ediliyor. Bu verilerde ise ülkeler bazında ilk sırada 945 Çinli bulunuyor. Yunanistan’dan 387 Rus, Altın Vize ile ev sahibi oldu.

Türkiye’den gidenlerin sayısı ise 191 olarak açıklandı. Yunanistan, Avrupa Birliği (AB) dışındaki üçüncü ülke vatandaşlarına 250 bin euro üzerinde mülk edinmeleri halinde 5 yıllık oturma izni sağlayan “altın vize” verebiliyor.