Kontrolmatik tahvil ödemelerini gerçekleştiremedi

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Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. tarafından ihraç edilen TRFKNTR92611 ve TRSKNTR32719 ISIN kodlu tahviller için planlanan işlemin başarısız olduğunu duyurdu. Kurum, 5 Haziran 2026 tarihli Kontrolmatik kupon ödemesi işleminin şirketin fon transferini sağlamaması sebebiyle gerçekleşmediğini bildirdi. Şirket yönetimi ilgili ödeme tutarını MKK hesaplarına aktarmadı.

Geçmiş ödeme aksaklıkları

Şirket 15 Mayıs tarihinde ödemesini gerçekleştiremediği tahvillerin ardından yeniden yapılandırmaya başvurmuştu.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., ihraç ettiği TRSKNTR52618 ve TRFKNTR52615 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 15 Mayıs 2026 tarihli itfa ve kupon ödemelerini gerçekleştirememişti. Şirket, bu yükümlülüklerin finansal yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasının ardından ödenmesinin planlandığını bildirmişti.