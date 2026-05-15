Kontrolmatik ve Pomega bankalardan borç yapılandırması istedi

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ve bağlı ortaklığı Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş., banka kredilerinin yapılandırılması için 15 Mayıs 2026 tarihinde resmi başvuru yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yapılan bildirime göre, Kontrolmatik bankalardan borç yapılandırması istedi ve bu talebini Türkiye Halk Bankası A.Ş. ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya iletti. Başvuru, finansal borçların yeni bir vade takvimine bağlanması amacıyla gerçekleştirildi.

Şirketin yönetim kurulu, operasyonel faaliyetlerin sürdürülebilmesi için mevcut yükümlülüklerin takvime bağlanmasını talep ediyor.

Pomega Enerji'de İş Pörtföy ortaklığı

Borç yapılandırma müzakerelerine dahil edilen Pomega Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş., Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. iştiraki statüsünde faaliyet gösteriyor. Şirketin güncel sermaye dağılımında Kontrolmatik Teknoloji'nin payı %83,10 oranında. Diğer hisselerin %10'u İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun elinde bulunuyor.

İş Portföy Yönetimi A.Ş. Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Pomega'nın 210 milyon dolar olarak değerleme raporu almasının ardından 21 milyon dolarlık yatırımla Pomega Enerji Depolama Teknolojileri Anonim Şirketi'nde yüzde 10 oranındaki payı satın almıştı. Konuya ilişkin duyuru 30 Aralık 2022 tarihinde Kontrolmatik tarafından KAP üzerinden duyurulmuştu.

Ödeme yapılamadı

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş., ihraç ettiği TRSKNTR52618 ve TRFKNTR52615 ISIN kodlu borçlanma araçlarının 15 Mayıs 2026 tarihli itfa ve kupon ödemelerini gerçekleştirmedi. Şirket, bu yükümlülüklerin finansal yeniden yapılandırma sürecinin tamamlanmasının ardından ödenmesinin planlandığını bildirdi.

Şirketin 18 milyar TL'den fazla borcu var

Kontrolmatik'in 31 mart tarihli bilançosuna göre 11 milyar TL tutarında, bankalara kredi boru bulunuyor. 2 milyar TL bono ve tahvil borcu var. 400 milyon TL finansal kiralam borcu ve 5.1 milyar TL de ilişkili taraflara borcu bulunuyor. 18.5 milyar TL toplam borç bulunuyor.

Bloomberg krizi böyle duyurdu

Ekonomi-finans alanında dünyanın en saygın yayın kuruluşlarından Bloomberg de Kontrolmatik'te yaşanan krize sayfalarında yer verdi.

New York merkezli Bloomberg, Kontromatik'in bugün vadesi dolan iki ayrı TL tahvilde temerrüde düştüğü bilgisini milyonlarca takipçisiyle paylaştı.

Bloomberg haberinde, yaşanan bu gelişmenin, ülkenin yerel tahvil piyasasında nadir görülen bir kurumsal borç temerrüdü olarak kayda geçtiğine dikkat çekti.